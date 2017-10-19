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Выросло число жертв ДТП в Харькове

За рулем Lexus, который после ДТП на Сумской улице в Харькове сбил людей на тротуаре, была 20-летняя студентка, приемная дочь крупного харьковского бизнесмена Елена Зайцева. Это сообщил местный портал NewsRoom. За рулем Volkswagen Touareg, с которым столкнулся Lexus студентки, был 59-летний бизнесмен. Число жертв ДТП достигло шести, еще двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Это порталу «112.ua» сообщил директор департамента коммуникации МВД Артем Шевченко и написала в Facebook руководитель Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная.

18 октября вечером Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg столкнулись на перекрестке Сумской улицы и переулка Мечникова. После удара Lexus врезался в светофор, перевернулся и вылетел на тротуар, где сбил пешеходов, сообщило агентство «Статус» со ссылкой на очевидцев. На месте погибли пять человек.

После ДТП водитель Lexus прошла освидетельствование, которое показало отсутствие алкоголя или наркотиков в крови, сообщили NewsRoom в патрульной полиции. По сведениям портала, автомобиль студентки принадлежит ее отчиму - Василию Зайцеву, президенту ООО «Группа - Тайфун». Он также является председателем правления и генеральным директором ЧАО «ПТП «Укрэнергочермет», которое работает на рынке энерготехнологий.

Водитель Volkswagen Touareg Геннадий Дронов торгует продуктами и сигаретами и сдает в аренду недвижимость.