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Главного конструктора МВД заподозрили в получении откатов от подрядчиков

Арестованного в среду врио начальника ФКУ НПО «Спецтехника и спецсвязь» (СТиС) МВД Андрея Нечаева Следственный комитет и ФСБ подозревают в крупных злоупотреблениях при создании Информационной системы деятельности министерства. Об этом пишет «Коммерсантъ». По информации газеты, у следствия уже появились вопросы к замминистра внутренних дел Александру Махонову, по протекции которого Нечаев был принят в СТиС.

Информационная система МВД - ведомственный программно-аппаратный комплекс, включающий несколько подсистем и программ, таких как программа экономической безопасности для ГУЭБиПК. На создание частей СТиС было заключено несколько госконтрактов. По данным «Коммерсанта», их общая сумма превышала 1,5 млрд руб. Подрядчики вовремя работы не сделали, но деньги получили, поскольку иначе неизрасходованные деньги пришлось бы возвращать в бюджет, говорят источники издания. Следствие считает, что Нечаев и его еще неустановленные сообщники могли в этой ситуации злоупотреблять полномочиями, получая в том числе крупные откаты от подрядчиков.

18 октября RT сообщил, что Басманный суд арестовал Нечаева до 17 декабря. Источники телекомпании рассказали, что главный конструктор МВД был задержан на международной выставке «Интерполитех-2017».

Нечаев должен был выступить на этой выставке вместе с министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым, пишет газета. Но он это сделать не успел: прямо на мероприятии к Нечаеву подошли несколько людей в штатском и увели за собой, рассказали источники издания. Это были сотрудники управления «М» ФСБ России, которые проверяли СТиС в течение полугода. В офисе и дома у Нечаева прошли обыски.

Информацию об интересе следствия к замминистра Махонову в СКР комментировать отказались. Представитель МВД Ирина Волк заявила, что у нее нет такой информации.