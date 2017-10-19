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Наехавший на пешеходов в Харькове Lexus уже замечали в нарушении ПДД

Внедорожник Lexus, въехавший в толпу в Харькове, уже был замечен в нарушении правил дорожного движения. Об этом написал в Facebook советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

«Волонтеры показали видео, на котором этот же Лексус RX350 (номер АХ 0032 ЕС) уже проезжал на красный свет зимой прошлого года», — гласит сообщение. Однако Геращенко отметил, что неизвестно, кто был за рулем автомобиля в тот день, «эта же девушка-мажор 1997 года рождения… или же кто-то из ее родных».

ДТП произошло 18 октября вечером: Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg столкнулись на перекрестке Сумской улицы и переулка Мечникова. От сильного удара Lexus вылетел на тротуар, где сбил пешеходов. Жертвами ДТП стали шесть человек: пять скончались на месте происшествия. Еще два человека находятся в больнице в тяжелом состоянии.

По данным местного портала NewsRoom, за рулем Lexus была 20-летняя студентка, приемная дочь крупного харьковского бизнесмена Анна Зайцева. За рулем Volkswagen Touareg, с которым столкнулся Lexus студентки, был 59-летний бизнесмен.