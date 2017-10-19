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Захарченко сообщил о планах баллотироваться на пост главы ДНР в 2018 году

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко сообщил о планах баллотироваться на выборах руководителя ДНР в 2018 г. Об этом информирует «Донецкое агентство новостей».

Захарченко отметил, что он долго раздумывал над этим вопросом. По его словам, если жители ДНР верят в него, то он «будет участвовать в выборах». При этом политик добавил, что не видит препятствий для выдвижения своей кандидатуры.

Захарченко напомнил, что в ДНР отказ Киева принять закон об особом статусе Донбасса в полном виде восприняли как нежелание выполнять минские соглашения.

7 октября президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который продлевает на год особый статус отдельных территорий самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик. В документе указывается, что особый статус для этих областей вступит в силу после выполнения ряда условий, в том числе вывода «незаконных формирований» с их территорий. Также документ создает условия для ввода в Донбасс миротворцев ООН.