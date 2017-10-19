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В четверг истекает срок нового ультиматума Мадрида властям Каталонии

Глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон обязан в 11.00 мск предоставить ответ на вопрос о том, собирается ли автономия объявлять о независимости. Если ответ не будет дан, то Мадрид может прибегнуть к статье испанской конституции, которая позволит временно остановить самоуправление Каталонии. Об этом сообщает в четверг BBC News со ссылкой на заявление испанского премьера Мариано Рахоя.

Это уже второй ультиматум, который испанские власти ставят перед властями Каталонии. Ранее Рахой потребовал от Пучдемона к понедельнику, 16 октября, решить, объявляет ли Каталония независимость. Тогда он не дал конкретного ответа, заявив, что региону нужно обдумать это решение.

6 октября Конституционный суд Испании аннулировал принятый каталонскими властями 6 сентября закон, которые предусматривает в регионе проведение референдума о независимости.

1 октября в Каталонии состоялся референдум, который был сорван полицейскими Испании и сопровождался массовыми беспорядками. Руководство Испании предпредило власти Каталонии, что не собирается считать результаты голосования законными.