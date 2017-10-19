Политика

Новости

Версия о поджоге вышла на первый план в расследовании причин пожара в «Синдике»

В качестве основной версии причин пожара в торговом центре «Синдика» рассматривается поджог, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. «Версия с неисправностью электрики или короткого замыкания полностью исключена. На первый план вышла версия поджога», - сказал собеседник агентства, пересказавший выводы экспертов. Он также заметил, что на поджог указывают показания свидетелей и стремительное распространение огня.

«Окончательно причина еще не установлена, так как предстоит провести большой объем работы. Если поджог будет установлен и это будет отражено в заключении, то материалы будут направлены в следственные органы для принятия решения о возбуждении уголовного дела», - пояснили в правоохранительных органах.

Пожар в «Синдике» стал один из самых крупных в Московском регионе. Он продолжался более 16 часов 8–9 октября и практически полностью уничтожил торговый комплекс площадью более 130 000 кв. м. С места происшествия были эвакуированы около 3000 человек, от пожара пострадали трое.

Торговый центр был одним из ключевых активов группы «Синдика», контролируемой родственниками сенатора от Кабардино-Балкарии Арсена Канокова, состояние которого Forbes оценивает в $500 млн. По данным группы, в ТЦ она вложила 8 млрд руб.