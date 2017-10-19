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118 пострадавших от катастрофы А321 над Синаем подали иск на 1,4 млрд евро к страховщикам

Пострадавшие от авиакатастрофы A321 над Синайским полуостровом подали иск в Замоскворецкий суд Москвы на сумму 1,4 млрд евро. Под обращением подписались 118 человек. Об этом рассказал «Интерфаксу» их адвокат Анатолий Кучерена.

Кучерена уточнил, что на дату подачи искового заявления сумма иска эквивалентна 93 158 880 000 руб. Ответчиками по коллективному иску выступают страховые компании «Ингосстрах» и «Альянс глобал корпорейт энд спешиэлти», туристическая компания Brisco, российская авиакомпания «Когалымавиа» (использует бренд Metrojet), а также компания «ЭирКап».

Пресс-секретарь Замоскворецкого суда Москвы Эмилия Хиль уточнила в комментарии «РИА Новости», что дата рассмотрения иска пока не назначена.

Исковое заявление было подано в суд через два дня после того, как страховая компания «Ингосстрах» сообщила о завершении выплат родственникам погибших в авиакатастрофе: по 2 млн руб. за каждого пассажира и 25 000 руб. на погребение.

А321 потерпел крушение 31 октября 2015 г. по пути из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. В результате катастрофы погибли 224 человека. Спецслужбы квалифицировали ее как теракт и пришли к выводу, что в самолете взорвалась бомба, которую пронесли на борт.