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Жириновский назвал Собчак «подставным кандидатом»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал Ксению Собчак, заявившую о планах участвовать в президентских выборах, «фальшивым кандидатом» с недостаточным опытом.

«Кандидатом в президенты должен быть человек, который в политике много лет. Человек не объехал страну, ничего не знает, ничем не управлял. Не имеет соответствующих знаний. Это опасно просто. Во-первых, никто [ее] не изберет. Это фальшивый, подставной кандидат», - заявил Жириновский, отвечая на вопрос участника Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС).

Лидер ЛДПР считает, что кандидат в президенты должен обладать большим политическим и жизненным опытом. Сравнивая себя с Собчак, он в качестве преимущества назвал 20 лет своей жизни в союзных республиках СССР. «А за ней что? Питер, Москва», - сказал Жириновский.

Ксения Собчак объявила 18 октября о намерении баллотироваться в президенты. По словам Собчак, она рассказала о своих планах действующему президенту Владимиру Путину. Ему, по ее словам, идея не понравилась, но президент сказал только об ответственности за принятое решение. Собчак также заявила о готовности снять свою кандидатуру в случае регистрации Алексея Навального в качестве кандидата в президенты.

Согласно опросам ВЦИОМа примерно две трети россиян относятся к Собчак негативно. В 2015 г. «скорее отрицательно» к ней относились 60% опрошенных, «скорее положительно» - 21%. В 2012 г. отношение к ней было похожим: 51% против 23% соответственно.