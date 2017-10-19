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Москва сократит траты на празднование Нового года на треть

Москва заметно - почти на треть, до 930 млн руб. - сократит затраты на празднование Нового года, заявил сегодня руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк. Сэкономить удастся за счет конструкций и арт-объектов, уже установленных на улицах для городских праздников.

«Москва планирует потратить на празднование Нового года на 30% меньше, чем год назад. В настоящее время в бюджете заложено 930 млн рублей. Эти средства пойдут на дополнительное праздничное оформление, приобретение различных световых конструкций, на проведение театральных постановок и другие мероприятия», - сказал Немерюк.

По данным Немерюка, на каждый вложенный в празднование Нового года бюджетный рубль в городскую казну вернется пять рублей в виде налоговых поступлений. Это эффект по опыту проведения городских фестивалей и за счет роста туристического потока, отметил он.

Новогоднее оформление Москвы в прошлом году стало поводом для скандала: по данным «Медузы», всего с учетом украшения столица потратила на Новый год 7 млрд руб. В частности, световые конструкции в виде фужеров с шампанским обошлись городу в 143,4 млн руб. По данным издания, их закупочная цена была завышена приблизительно в пять раз.

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