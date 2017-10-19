В Госдуме предложили ограничить публикации о сексуальном насилии против детей в СМИ

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Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 19 октября 2017 года

Политика

Сенатор-республиканец Джон Маккейн поддержал разработанный демократами законопроект, ужесточающий правила размещения политической рекламы на онлайн-платформах. Он направлен на то, чтобы Россия и другие государства не могли влиять на выборы в США читать на WSJ.com читать на FT.com

Президент Каталонии Карес Пучдемон так и не отказался от планов о независимости региона, поэтому правительство Испании в субботу обсудит уменьшение его автономии читать на WSJ.com читать на FT.com

Для «Исламского государства» (запрещено в России) потеря территории на Ближнем Востоке означает потерю доходов от сбора налогов и продажи нефти читать на WSJ.com

Крупный план

Строительный бум помог Китаю поддержать высокие темпы экономического роста перед съездом Коммунистической партии. Но некоторые эксперты обеспокоены, что на рынке недвижимости может возникнуть пузырь читать на FT.com

Экономика

Рост ВВП Китая составил 6,8% в III квартале. Это превышает целевое значение и должно помочь Си Цзиньпину укрепить свою власть на съезде Коммунистической партии. Однако Пекин предпочел поддерживать высокий рост в краткосрочной перспективе, а не решать долгосрочные проблемы, предупреждают экономисты читать на WSJ.com читать на FT.com

Республиканцы последние восемь лет критиковали мягкую денежную политику Федеральной резервной системы США (ФРС). Сейчас у них есть шанс изменить ее, так как президент США Дональд Трамп выбирает, кого номинировать на пост председателя ФРС. Но теперь среди республиканцев есть разногласия по поводу того, какой должна быть политика центробанка читать на WSJ.com

Республиканцы предупреждают Дональда Трампа, что его возможное решение вывести США из соглашения о свободной торговле с Канадой и Мексикой (NAFTA) может помешать провести налоговую реформу читать на FT.com

Индустрия

Новый гендиректор General Electric Джон Флэннери пытается сократить расходы, в том числе избавляясь от корпоративных автомобилей, самолетов и, возможно, тысяч сотрудников читать на WSJ.com

Немецкая Hochtief сделала предложение о покупке испанского оператора платных дорог Abertis почти за 19 млрд евро. Таким образом, она перебила предложение итальянской Atlantia читать на WSJ.com читать на FT.com

Энергоресурсы

Ирак попросил BP разрабатывать нефтяные месторождения на территории возле Киркука, которую до этого контролировали курды. При этом «Роснефть» в среду объявила о соглашении на $400 млн по разработке месторождений в Иракском Курдистане читать на FT.com

En+ назначила неисполнительным председателем совета директоров бывшего замминистра по вопросам энергетики и изменения климата Грега Баркера. Он продолжает целую серию британских политиков, приглашенных в российские компании читать на FT.com

Руководители крупных энергетических компаний утверждают, что ископаемое топливо продолжит играть ключевую роль в их бизнесе десятилетиями, несмотря на инвестиции в возобновляемую энергетику ради ограничения выбросов углерода читать на WSJ.com

Гендиректор Total Патрик Пуянне предупредил о необходимости увеличить инвестиции в добычу ископаемого топлива, иначе цены на нефть могут подскочить после 2020 г. Это может создать проблемы нефтяным компаниям, так как поспособствует переходу на возобновляемую энергетику читать на FT.com

Финансы

Индекс Dow Jones Industrial Average в среду закрылся выше отметки 23 000 пунктов. Но беспокойство вызывает то, что инвесторы выводят деньги из фондов, инвестирующих в американские акции. Росту рынка способствует выкуп собственных акций компаниями и приток средств иностранных инвесторов читать на WSJ.com

Фондовый рынок США продолжает расти, но при этом объемы торгов на нем снижаются в последние месяцы на фоне низкой волатильности читать на WSJ.com

Credit Suisse, Goldman Sachs и другие банки начинают больше использовать автоматические компьютерные программы для торговли на рынке корпоративных облигаций. На этом рынке, в отличие от фондового, большинство сделок по-прежнему заключаются трейдерами по телефону читать на WSJ.com

В четверг исполняется ровно 30 лет «черному понедельнику» 19 октября 1987 г., когда американский фондовый рынок обрушился более чем на 20%. С тех пор этот рынок сильно изменился читать на FT.com

Гендиректор American Express Кеннет Шено в феврале покинет этот пост спустя 16 лет. Его преемник Стивен Скуери уже дал понять, что намерен осуществить некоторые изменения читать на WSJ.com читать на FT.com

Ксавье Роле в конце следующего года уйдет с поста гендиректора Лондонской фондовой биржи (LSE), который он занимает с 2009 г. LSE начала поиск его преемника читать на FT.com

Технологии

Китайские и западные технологические гиганты борются за рынок Юго-Восточной Азии. В прошлом году около 200 млн пользователей потратили на нем $50 млрд читать на FT.com

Производство различных объектов в космосе в условиях низкой гравитации может иметь экономические и технические преимущества. Поэтому некоторые стартапы, например Made in Space, работают в этом направлении читать на FT.com

Частные инвесторы все больше инвестируют в космические стартапы. Их интерес связан с тем, что стоимость запусков снижается читать на FT.com

Electronic Arts неожиданно отложила на неопределенный срок выход игры про «Звездные войны», что может негативно отразиться на ее результатах в следующем финансовом году. Это происходит на фоне того, как разработчики видеоигр экспериментируют с новыми способами зарабатывания денег читать на WSJ.com

Потребительский рынок

Результаты Nestle за первые девять месяцев года оказались разочаровывающими. Компания испытывает проблемы в США, своем крупнейшем рынке, и находится под давлением инвесторов, требующих быстрого улучшения результатов читать на WSJ.com

Результаты Unilever в III квартале оказались разочаровывающими. Ураган «Харви» негативно отразился на продажах в США, но спрос на крупнейших развивающихся рынках восстановился читать на WSJ.com читать на FT.com

Бренд уличной одежды Supreme пользуется огромной популярностью среди тинейджеров и стоит дороже, чем более крупный модный ритейлер Abercrombie & Fitch. Это связано с тем, что Supreme специально делает свою продукцию дефицитной. Фонд прямых инвестиций Carlyle приобрел примерно 50% акций бренда. Но неясно, сможет ли Supreme увеличить выручку, не потеряв при этом своей уникальности читать на WSJ.com

Helly Hansen приобретет примерно за 50 млн фунтов британскую Musto Clothing, поставщика одежды для олимпийских сборных Великобритании по парусному и конному спорту читать на WSJ.com

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