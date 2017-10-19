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В МВД предложили ввести уголовную ответственность за пропаганду нетрадиционных отношений

В МВД предложили ввести уголовную ответственность вместо административной за пропаганду нетрадиционных отношений. Об этом заявил в четверг начальника отдела по раскрытию преступлений против половой неприкосновенности - начальник отделения по борьбе с педофилией Управления организации борьбы с преступлениями против личности ГУУР МВД России Сергей Алабин, пишет «Интерфакс».

Существующую систему Алабин назвал «малоэффективной».

«Если бы это возвести, например, в ранг уголовной ответственности, то я надеюсь, что мы сохраним наше поколение, которое не должно вырасти ориентированным на педофилию, нетрадиционные отношения и так далее», - подчеркнул он (цитата по «РИА Новости»).

В России за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних предусмотрен штраф и другие административные наказания.