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Захарова ответила на интервью главного следователя по делу Boeing MH17

Москва считает «в высшей степени несправедливыми» обвинения Нидерландов в недостаточном содействии при расследовании катастрофы малазийского Boeing MH17 на востоке Украины 17 июля 2014 г. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала интервью руководителя международной следственной группы (JIT) по MH17 генпрокурора Нидерландов Фреда Вестербеке «Новой газете».

В частности, Вестербеке назвал «непростой, но существующей» кооперацию с Россией, признав, что российские коллеги «дали нам некоторую информацию». Он выразил удивление, почему «русским потребовалось целых два года с момента крушения, чтобы предоставить нам первичные данные со своего радара в Ростовской области». Кроме того, генпрокурор не согласен с выводами «Алмаз-Антея» о месте запуска сбившей Boeing ракеты и считает натурный эксперимент компании «маленьким техническим элементом».

«В очередной раз подтверждается то, что мы наблюдали изначально в вопросе расследования катастрофы МН17, - только теперь это озвучивается официально, от лица генерального прокурора Нидерландов, - отметила Захарова. - Я говорю об очевидно предвзятом отношении к России и крайне избирательном подходе Голландии к формированию доказательной базы, что никак нельзя назвать объективностью».

«Интервью господина Вестербеке продемонстрировало, что вкладу в расследование Украины и США, а также сведениям из интернета почему-то приписывается невероятно высокая ценность, в то время как любая помощь от России намеренно умаляется - идет ли речь о беспрецедентно рассекреченных ради расследования сведениях, или о полномасштабном эксперименте концерна "Алмаз-Антей", или о российских первичных радиолокационных данных - максимально объективной и точной информации, способной реально помочь расследованию», - обратила внимание дипломат.

По ее словам, взаимодействию с Россией в целом дается весьма неоднозначная оценка. «Из уст господина Вестербеке звучит термин "непростое", озвучивается сомнение относительно желания России "кооперировать по-настоящему"», - говорится в комментарии официального представителя МИДа.

«Подобные высказывания в высшей степени несправедливы, учитывая, насколько внушительный объем данных Россия предоставляла следствию с самого первого дня, - заявила Мария Захарова. - Не говоря уже о том, что именно Нидерланды в свое время стали одними из тех, кто отказал российской стороне в желании стать полноправным членом Совместной следственной группы».