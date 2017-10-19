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Адвокат Януковича не смог встретиться в России с подзащитным

Адвокат бывшего президента Украины Виктора Януковича Максим Герасько собирается просить в суде в Киеве о переносе заседания по делу о госизмене. Это связано с тем, что он не смог встретиться со своим клиентом в России и не может представлять его правовую позицию в суде. Об этом сообщает в четверг «Интерфакс».

По словам Герасько, он не сообщил своему клиенту о приезде в Россию, в связи с чем не застал его на месте. Однако, добавил он, ему удалось узнать адрес прописки и проживания Януковича. Также, по его утверждению, адвокат сделал несколько адвокатских запросов на территории России.

Герасько надеется на то, что встреча с Януковичем состоится в России в ближайшее время.

Ранее в четверг стало известно, что МВД России продлило на год срок временного убежища для Януковича - до 26 октября следующего года. Об этом, в частности, писала газета «Коммерсантъ». Место официальной регистрации бывшего украинского лидера осталось прежним - частный дом на улице Еременко в Ростове-на-Дону.