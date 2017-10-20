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На вечеринке фестиваля молодежи Путин рассказал о газовом предложении для Хорватии

Президент Владимир Путин заехал в одно из кафе в Олимпийском парке Сочи, где кратко пообщался с участниками фестиваля, сообщает пресс-служба Кремля. Это произошло поздно вечером 19 октября, после заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

Путин расспросил участников фестиваля о впечатлениях, но в ответ услышал вопросы о внешней политике. Так, студент из Бразилии попросил его продолжать сотрудничество в рамках БРИКС. «Удивительно. Я сейчас еду с так называемого Валдайского клуба, где собираются эксперты по международным делам. И там мне тоже задавали этот вопрос. Хочу сказать, что ваш уровень вполне соответствует уровню мировых экспертов в области политики. Они тоже беспокоятся на предмет развития БРИКС, просят поддержать, - мы так и будем делать», - приводит слова Путина «Интерфакс».

Студенту из Хорватии российский президент рассказал даже больше, чем журналистам на пресс-конференции, отмечает агентство. Речь зашла о повестке прошедших накануне российской-хорватских переговоров на высшем уровне. «Мы публично не говорили - сейчас могу вам открыть небольшую тайну переговоров. Когда встал вопрос о неблагоприятной экологической ситуации в некоторых регионах Хорватии, я предложил президенту, если, конечно, хорватская сторона в этом заинтересована: мы можем провести газификацию целых регионов Хорватии. Или откредитовать эту программу, или дать дополнительные объёмы газа и, таким образом, избавить некоторые регионы от чрезмерного потребления угля, что загрязняет атмосферу», - сказал Путин. Также он отметил, что Россия может сама «построить необходимые сети».

В конце встречи студенты из Мозамбика и Сербии подарили российскому президенту значки своих стран и сами прикрепили их на лацкан его плаща. Также Путин получил приглашение поучаствовать в закрытии фестиваля.