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На вечеринке фестиваля молодежи Путин рассказал о газовом предложении для Хорватии

Ведомости
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Президент Владимир Путин заехал в одно из кафе в Олимпийском парке Сочи, где кратко пообщался с участниками фестиваля, сообщает пресс-служба Кремля. Это произошло поздно вечером 19 октября, после заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

Путин расспросил участников фестиваля о впечатлениях, но в ответ услышал вопросы о внешней политике. Так, студент из Бразилии попросил его продолжать сотрудничество в рамках БРИКС. «Удивительно. Я сейчас еду с так называемого Валдайского клуба, где собираются эксперты по международным делам. И там мне тоже задавали этот вопрос. Хочу сказать, что ваш уровень вполне соответствует уровню мировых экспертов в области политики. Они тоже беспокоятся на предмет развития БРИКС, просят поддержать, - мы так и будем делать», - приводит слова Путина «Интерфакс».

Студенту из Хорватии российский президент рассказал даже больше, чем журналистам на пресс-конференции, отмечает агентство. Речь зашла о повестке прошедших накануне российской-хорватских переговоров на высшем уровне. «Мы публично не говорили - сейчас могу вам открыть небольшую тайну переговоров. Когда встал вопрос о неблагоприятной экологической ситуации в некоторых регионах Хорватии, я предложил президенту, если, конечно, хорватская сторона в этом заинтересована: мы можем провести газификацию целых регионов Хорватии. Или откредитовать эту программу, или дать дополнительные объёмы газа и, таким образом, избавить некоторые регионы от чрезмерного потребления угля, что загрязняет атмосферу», - сказал Путин. Также он отметил, что Россия может сама «построить необходимые сети».

В конце встречи студенты из Мозамбика и Сербии подарили российскому президенту значки своих стран и сами прикрепили их на лацкан его плаща. Также Путин получил приглашение поучаствовать в закрытии фестиваля.

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Бизнес
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Chevron приостанавливает добычу в Курдистане

Ведомости
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Американская компания Chevron приостанавливает бурение и добычу нефти в Иракском Курдистане, сообщает The Wall Street Journal. Это связано как с продолжающимися столкновениями в районе нефтеносного района Киркук, так и со сложностями, которые компания испытывает при обновлении персонала, работающего на промыслах в Курдистане. Проблемы возникают в результате авиационной блокады со стороны Ирана, Турции и Ирака.

25 сентября в Курдистане прошел референдум, на котором большинство проголосовало за отделение автономии. Киркук, не входящий в состав Курдистана, присоединился к референдуму в одностороннем порядке. 16 октября премьер-министр страны Хейдар аль-Абади отдал распоряжение о начале кампании по восстановлению безопасности и стабильности в спорных с курдской автономией регионах, в том числе в Киркуке, отмечает ТАСС. Правительство Ирака считает незаконными соглашения о разработке нефтегазовых месторождений, если они были заключены без участия министерства нефти страны.

18 октября «Роснефть» объявила о заключении с правительством Курдской автономии соглашения о покупке 80%-ной доли в пяти нефтяных месторождениях региона. Сумма сделки может составить около $400 млн. Суммарные запасы месторождений – около 670 млн барр. нефти.

Сегодня же «Роснефть» сообщила о вхождении в проект по эксплуатации нефтепровода в Иракском Курдистане. Доля российской компании может составить 60%, еще 40% - действующему оператору нефтепровода KAR Group. В феврале 2017 г. Rosneft Trading SA заключила трехлетнее соглашение о покупке нефти на $1 млрд.

В сентябре «Роснефть» также информировала о готовности профинансировать строительство газопровода мощностью более 30 млрд куб. м в год в Турцию.

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Политика
Новости

Вступил в силу новый регламент ГИБДД с отменой справок об авариях

Ведомости
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Новый административный регламент ГИБДД, отменяющий выдачу справок о ДТП, а также допускающий проверки автомобилей вне стационарных постов, вступает в силу 20 октября.

«У МВД России в настоящее время отсутствуют полномочия по утверждению формы справки о ДТП и, соответственно, по организации выдачи сотрудниками полиции указанной справки», - приводит ТАСС слова начальника управления ДПС Госавтоинспекции Александр Быков. До сих пор справки были необходимы для предъявления в страховую компанию для получения выплат после аварии. Теперь вся необходимая информация для страховщиков, по словам Быкова, должна будет содержаться в копиях протоколов или постановлений об административном правонарушении.

Вступающий в силу документ допускает остановку автомобилей для проверки вне стационарных постов ГИБДД. «Место, время формы и методы осуществления надзора за дорожным движением сотрудниками определяются руководителем подразделения ДПС», - говорится в документе. Ранее в МВД сообщали о троекратном сокращении количества стационарных постов в России. При этом документ содержит ограничение на скрытую от участников дорожного движения установку патрульного автомобиля – засады. Из регламента следует, что патруль должен быть хорошо виден за исключением случаев, связанных с аварийным участком дороги или в месте переломного рельефа, а также в условиях участка трассы с интенсивным скоростным движением. «Только в этих случаях допустима установка автомобиля с частичным закрытием: либо за переломом рельефа, либо каких-то инженерных сооружений», - пояснил Быков.

Новый регламент вводит запрет на изъятие водительского удостоверения на дороге. В случае ДТП, требующего лишения прав, правонарушитель должен будет сдать документ в трехдневный срок в подразделения ГИБДД.

Регламент также отменяет запрет на использование камер автоматической фотофиксации в зонах ремонта дорог, пояснил Быков. Теперь камеры можно установить там, где введены временные ограничения скорости и выставлены желтые знаки. Штраф после фотофиксации будет выписываться только во время проведения дорожных работ.

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Бизнес
Новости

Массовая задержка рейсов в «Пулково» связана с проверкой наземного персонала

Ведомости
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В аэропорту «Пулково» начались массовые задержки рейсов, связанные с переаттестацией наземного персонала и проверкой оборудования, сообщает «Фонтанка». Вечером 19 октября с 18.00 до 22.00 из 39 рейсов вовремя были отправлены всего 16.

Пассажирам рейса до Краснодара, отправленного с задержкой более чем в полтора часа, объяснили, что «в аэропорту остался один траповщик (оператор самоходного пассажирского трапа), который может сесть за руль и подвезти пассажиров. Он ездит по очереди к самолетам». Об этом изданию рассказали очевидцы.

Проверка и переаттестация начались 28 сентября с трагического случая с гибелью годовалой девочки после падения с трапа. Ребенок находился на руках у бабушки, когда под ней провалилась площадка трапа Smartstep-2 со сроком службы более десяти лет. Следственный комитет на транспорте возбудил по факту инцидента три уголовных дела. О гибели ребенка стало известно 15 октября.

В компании «Воздушные ворота Северной столицы», операторе Пулково, заявили, что обслуживание абсолютного большинства воздушных судов для посадки и высадки переведено на телескопические трапы. «Фонтанка» отмечает, что Пулково рассчитан на одновременную работу не более четырнадцати телескопических трапов, тогда как в сутки совершаются около 400 взлетно-посадочных операций – в среднем, по 16-17 в час.

По данным издания почти никто из действующих водителей не имеет категорию, необходимую для управления подъездными трапами. Их переобучение может занять около трех недель.

Сами трапы находятся в ведении Службы спецтранспорта Пулково. Треть наземной техники – 11 трапов Smartstep-2 – были выведены из эксплуатации.

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Политика
Новости

«Роснефть» получит 60% в проекте курдского нефтепровода

Ведомости
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Компания «Роснефть» объявила о вхождении в инфраструктурный проект по эксплуатации нефтепровода в Иракском Курдистане. Доля российской компании «может составить 60%», - говорится в ее пресс-релизе. Еще 40% будут принадлежать действующему оператору нефтепровода KAR Group. Сумма сделки не уточняется.

В феврале 2017 г. Rosneft Trading SA заключила трехлетнее соглашение о покупке нефти на $1 млрд. В июне 2017 г. «Роснефть» и правительство автономии подписали обязывающее соглашение о получении российской компанией доступа к управлению экспортным нефтепроводом мощностью 700 000 барр. в сутки.

По словам главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина, приведенным в сообщении компании, проект «позволит повысить эффективность транспортировки нефти конечным потребителям, включая поставку нефти из Курдистана на нефтеперерабатывающие заводы Роснефти в Германии».

18 октября «Роснефть» объявила о заключении с правительством Курдской автономии соглашения о покупке 80%-ной доли в пяти нефтяных месторождениях региона. Сумма сделки может составить около $400 млн. Суммарные запасы месторождений – около 670 млн барр. нефти. «Ключевые условия соглашений и базовые принципы распределения продукции аналогичны СРП в Иракском Курдистане, которые подписаны другими международными нефтегазовыми компаниями», – сообщала компания.

В сентябре «Роснефть» также информировала о готовности профинансировать строительство газопровода мощностью более 30 млрд куб. м в год в Турцию.

Правительство Ирака заявило 19 октября, что считает незаконными соглашения о разработке нефтегазовых месторождений, если они были заключены без участия министерства нефти страны. «Такие соглашения и контракты являются незаконными и не имеют обязательной силы для иракского государства», – сообщил министр нефти Ирака Джаббара аль-Луайби. Правительство Ирака оставляет за собой право оспорить их в национальных и международных судах «в целях защиты национального богатства», сказал он.

Активность «Роснефти» в Курдистане происходит на фоне референдума об отделении автономии от Ирака. Плебесцит состоялся 25 сентября и был поддержан большинством курдского населения страны.

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Политика
Новости

Путин допустил возможность избрания в России женщины на пост президента

Ведомости
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Может ли женщина стать новым президентом России, спросили Владимира Путина во время итоговой пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай». «У нас все возможно», - ответил действующий президент. Его слова передает РИА Новости.

Ранее, отвечая на вопрос «Ведомостей» об отношении к возможному выдвижению Собчак в президенты, Путин отмечал, что не должен определять, кто лучше для российского народа. «Но каждый человек в соответствии с законом имеет право выставить свою кандидатуру. И Ксения Собчак не является здесь исключением», - говорил Путин в начале сентября. Тогда источники «Ведомостей» сообщали, что в Кремле обсуждают возможность соперничества женщины с главным кандидатом в президенты России на выборах 2018 г. Один из близких к администрации собеседников тогда допускал, что идеальным вариантом могла бы стать Ксения Собчак, которая воплощает образ современной молодой женщины.

«Я с уважением относился и отношусь к ее отцу [Анатолию Собчаку], считаю, что он выдающийся деятель современной российской истории. Я без тени иронии это говорю. Он очень порядочный, сыграл большую роль в моей судьбе», – отмечал в начале сентября Путин, гипотетически рассуждая об отношении к выдвижению Собчак. При этом он подчеркивал, что когда речь идет о возможности баллотироваться в президенты, «вещи личного характера не могут играть никакой существенной роли. Это зависит от того, какую программу она предложит, если действительно будет баллотироваться, как она выстроит свою президентскую кампанию. Вот от этого будет зависеть успех или неудача этого предприятия».

Тогда же Путин рассказал: «О том, что она [Собчак] собирается баллотироваться, я слышу первый раз. Уверен, что могут быть другие кандидаты, наверняка они будут».

О намерении баллотироваться в президенты Ксения Собчак говорилось в ее письме, которое она направила в «Ведомости» 18 октября. В интервью телеканалу «Дождь» она рассказала, что свое возможное выдвижение она обсуждала с действующим президентом, который напомнил ей об ответственности за принимаемые решения.

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Бизнес
Новости

РЖД готова продлевать скидку в 50% на перевозку белорусских нефтепродуктов

ТАСС
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РЖД может продлить скидку в размере 50% на перевозку белорусского мазута, дизельного топлива и бензина в направлении припортовых станций Октябрьской железной дороги, рассказал ТАСС директор РЖД по коммерческой деятельности Алексей Шило.

По его словам, компания может перевозить не менее 5 млн т белорусских нефтепродуктов ежегодно.

В правительстве Белоруссии не комментируют эту информацию. По их мнению, вопрос относительно скидки относится к компетенции компаний.

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Бизнес
Новости

Структура «Роснефти» заказала «Звезде» 10 арктических танкеров

Ведомости
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Дочерняя компания «Роснефти» - «Роснефтефлот» - подписала с ООО «ССК "Звезда" договоры на строительство десяти арктических танкеров-челноков дедвейтом 42 000 т каждый, сообщается в пресс-релизе нефтяной компании.

Помимо этого «Роснефтефлот» заключил договор с «Таймырнефтегазом» (структура Независимой нефтяной компании) о передаче этих танкеров в тайм-чартер сроком на 20 лет.

Танкеры будут использоваться для перевозки нефти с Пайяхского месторождения. Поэтапная передача танкеров «Роснефтефлота» начнется с 2023 г.

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Политика
Новости

Путин рассказал о миссии следующего президента России

РИА Новости
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Президент России Владимир Путин назвал задачи, которые будут стоять перед следующим главой государства. По мнению Путина, будущий президент должен будет сделать Россию очень гибкой и в высшей степени конкурентоспособной.

«Гибкой с точки зрения форм и методов управления. Гибкой с точки зрения экономики. Устремленной в будущее с точки зрения внедрения новейших технологий. Оценки этих возможностей и их применения», — сказал Путин, выступая на сессии международного дискуссионного клуба «Валдай».

Президент добавил, что «мы должны укреплять обороноспособность, совершенствовать свою политическую систему, чтобы она тоже была как живой организм и развивалась в соответствии с тем, как весь мир развивается».

Бизнес
Новости

Доля семьи Зюзиных в «Мечеле» снизилась до 50,1%

Интерфакс
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Доля семьи Зюзиных в компании «Мечел» сократилась с 55,04% до 50,1%. Calridge Limited Игоря Зюзина в октябре передала Veriotex Holdings Limited 4,93% уставного капитала компании в виде акций и GDR в счет погашения долга.

Пакет акций «Мечела» в размере 4,93% акций у Calridge купила Bonoro Limited, бенефициаром которой является дочь Ксения Зюзина.

В результате сделок Зюзин напрямую и через Calridge контролирует 26,47% обыкновенных акций «Мечела», еще 18,7% акций - у компании «Метхол» (принадлежит супруге предпринимателя и его детям). Через Bonoro Зюзин контролирует 4,93% акций компании.

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Экономика
Новости

Правительство хочет повысить штрафы за неплатежи в системе «Платон»

Интерфакс
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Правительство внесло в Думу проект закона, предполагающий повышение штрафов за неуплату в системе «Платон» до 20 000 руб., передает «Интерфакс».

Согласно законопроекту штраф может быть повышен в четыре раза - с 5000 до 20 000 руб. (ст. 12.21.3 КоАП). Помимо этого появится возможность привлекать нарушителя к ответственности в течение полугода, а не двух месяцев.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что увеличение штрафа будет стимулировать собственников транспортных средств соблюдать российское законодательство.

По мнению авторов законопроекта, сумма штрафа менее 20 000 руб. не будет давать должного результата.

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Бизнес
Новости

РЖД готова предоставить скидку на перевозку зерна еще из шести регионов

Интерфакс/Ведомости
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«Российские железные дороги» готовы предоставить скидку в размере 10,3% на перевозку зерна еще из шести удаленных от портов регионов России. Об этом сообщил директор РЖД по коммерческой деятельности Алексей Шило.

Он напомнил, что с 1 октября до 1 июля РЖД ввела скидку в размере 10,3% на экспортную перевозку зерна из Воронежской, Орловской, Тамбовской, Оренбургской, Саратовской, Новосибирской и Омской областей. Под действие скидки подпадают пшеница, рожь, овес, ячмень, кукуруза, рис, гречиха, бобы, горох, фасоль и другие зерновые.

«Насчет расширения областей — мы получили новый запрос от Минсельхоза. Они предложили нам рассмотреть возможность предоставить скидку еще дополнительно на шесть областей. Мы уже предварительно проработали этот вопрос и, в принципе, сможем предоставить эту скидку. Вопрос рассмотрели на рабочей группе на этой неделе, и затем он будет вынесен на решение правления компании», — сказал Шило.

По его словам, это позволит увеличить перевозки до 2,7 млн т. Шило не уточнил, каким именно регионам может быть предоставлена скидка, отметив, что речь идет о центральной России. Скидка будет введена также до 1 июля.

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