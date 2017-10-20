Правительство выделило МЧС 2 млрд рублей на оплату шести самолетов-амфибий

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Посольство России назвало бездоказательными слова о военных действиях против США

Посольство России в США назвало бездоказательными заявления постпреда США в ООН Никки Хейли о вмешательстве Москвы в президентские выборы в Америке. Дипломат на панельной дискуссии в Институте Джорджа Буша приравняла кибервмешательство России в выборы в США к военным действиям.

«Когда одна страна решает вмешаться в выборы в другой стране, это военные действия, - цитирует ее CNN. - Это так, потому что при этом делается так, чтобы демократия переключалась с того, что людям действительно нужно, на распространяемую дезинформацию. И мы это видели не только здесь. Они это делают везде, таков их выбор оружия».

«В своих измышлениях о «вмешательстве» России в американские президентские выборы в 2016 г. американские политики не знают удержу», - прокомментировала эти слова российская дипмиссия. По словам дипломатов, Хейли обвинила Россию в развязывании военных действий против США, но не привела никаких доказательств. Посольство посоветовало постпреду США в ООН искать «среди официально объявленных союзников и друзей» США тех, кто вмешивался в избирательные процессы в США «самым открытым и бесцеремонным образом». «Они агитировали в пользу демократического кандидата и высказывали свои опасения в связи в возможностью прихода к власти кандидата от республиканцев», - заявило посольство. Факты оно рекомендовало искать в интернете или газетах годичной давности.

Посольство заявило, что Россия не вмешивается во внутренние дела США и что это говорилось уже не раз. «Несмотря на все недружественные шаги Россия все эти годы последовательно выступала за возвращение к нормальности в отношениях с США. Мы готовы к их выстраиванию на равноправной и взаимоуважительной основе. Открыты к максимально откровенному диалогу с США по любым вопросам двусторонней и международной повестки дня для поиска единых подходов к решению общих для всех проблем», - говорится в комментарии дипмиссии.