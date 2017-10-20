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В Подмосковье загорелся участок магистрального газопровода

В подмосковных Луховицах произошло возгорание газопровода, сообщает ГУ МЧС по Московской области. Сообщение о происшествии поступило в экстренные службы в 6.25 мск. К тушению пожара привлечены 23 человека и шесть единиц техники. Образовавшийся в результате прорыва факел достигал в высоту 20 м.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, загорелся участок магистрального газопровода «Средняя Азия — Центр». В приемной главы городского округа Луховицы сообщили, что его глава Владимир Барсуков выехал на место происшествия. «Да, хлопок был. Сейчас все, включая главу, на месте происшествия. Выясняются все обстоятельства. Больше пока никакой информации нет», — сказал собеседник агентства.

Причиной аварии на газопроводе мог стать перепад давления, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в службах технического надзора Московской области. «Предварительно, в трубе случился технологический перепад давления, оно резко одномоментно возросло, что привело к порыву трубы», — сказал источник.

Жертв и пострадавших нет. По данным на 9.22 мск, интенсивность горения значительно сократилась, продолжается «выгорание остаточного газа», сообщили в МЧС. В интернете появилось видео с места происшествия.