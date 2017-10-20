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В Госдуму внесен законопроект о «народных инспекторах»

В Госдуму внесен законопроект, который обеспечивает создание института «народного инспектора», сообщается на сайте правительства. Проект закона был создан в целях повысить безопасность дорожного движения (ПДД). Документ был подготовлен МВД.

Согласно законопроекту, постановления об административном наказании за отдельные нарушения ПДД могут быть вынесены без составления протокола, если их зафиксировал зарегистрированный на портале государственных услуг гражданин с помощью видеокамеры. Кроме того, на видеозаписывающем устройстве гражданина должно быть установлено специализированное бесплатное программное обеспечение, исключающее возможность монтажа.

«Таким образом, в качестве одной из мер в целях повышения безопасности дорожного движения предлагается внедрить институт "народного инспектора"», - отмечает правительство.

Эти изменения президент Владимир Путин поручил разработать еще в апреле 2016 г. Первый замминистра внутренних дел Александр Горовой весной заявил, что концепция законопроекта готова.

С августа 2015 г. в Москве работает приложение "Помощник Москвы", которое позволяет бдительным гражданам фиксировать нарушения ПДД и отправлять данные властям.