Политика

Новости

В МВД Украины назвали причиной ДТП в Харькове городские гонки

Водитель Lexus, сбившего пешеходов в Харькове, не пыталась затормозить перед столкновением, так как участвовала в гонках по городу. Как сообщает «Лигбизнесинформ», это в Facebook написал советник министра обороны Антон Геращенко. Вывод, что находившаяся за рулем студентка не пыталась тормозить, он сделал, посмотрев видео с камер наблюдения харьковского интернет-провайдера «Триолан».

«Лексус», оказывается, участвовал в гонках по мирному вечернему Харькову, - заявил Геращенко. - А несчастные пешеходы стали жертвами глупого желания малолетней девицы пофорсить».

Следователям предстоит установить, кто был вторым участником гонок, и допрашивать его как свидетеля, считает советник министра внутренних дел.

18 октября вечером Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg столкнулись на перекрестке Сумской улицы и переулка Мечникова. После удара Lexus врезался в светофор и вылетел на тротуар, где сбил пешеходов. Погибли шесть человек, пострадали еще четверо. За рулем Lexus была 20-летняя студентка, приемная дочь крупного харьковского бизнесмена Елена Зайцева. Она арестована.