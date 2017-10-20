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В Минобороны указали на признание госдепом использования химоружия в Сирии

Госдепартамент впервые подтвердил применение террористами в Сирии химического оружия, отмечается в заявлении Минобороны России. Признание этого факта содержится в предупреждении внешнеполитического ведомства США от визитов своих граждан в Сирию. «Ни одна часть Сирии не защищена от насилия. Стрельба из стрелкового оружия, самодельные взрывчатые вещества, артиллерийский обстрел, авианалеты, похищения людей, произвольные аресты и использование химического оружия происходят практически без предупреждения, что значительно повышает риск смерти или серьезной травмы», - говорится в рекомендациях госдепартамента. Также в сообщении говорится о том, что в сирийской провинции Идлиб действует террористическая группировка «Хайят Тахрир аш-Шам», связанная с «Джебхат ан-Нусрой» (запрещены в России), чья тактика включает в себя использование «стрелкового и тяжелого вооружения, самодельных взрывных устройств и химического оружия».

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков в заявлении ведомства подчеркнул, что это первое официальное признание госдепом не просто наличия, а именно «использования террористами «Джебхат ан-Нусры» химического оружия в этой части Сирии для совершения терактов», о чем предупреждали российские военные.

Представитель Минобороны напомнил, что в Идлибе известен только один случай применения химоружия - в Хан-Шейхуне. США обвиняли в нем правительственные войска и нанесли удар крылатыми ракетами по сирийской авиабазе Шайрат. «А устроивших тот теракт боевиков, как разобрался американский госдеп, из «Джебхат-ан-Нусры», - они называли «умеренной оппозицией», - отметил Конашенков. Он также выразил недоумение относительно того, «для чего же Вашингтону была нужна громкая атака дорогостоящими крылатыми ракетами «Томагавк» по сирийской авиабазе».