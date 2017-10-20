Новости
Политика
Новости

В Минобороны указали на признание госдепом использования химоружия в Сирии

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Госдепартамент впервые подтвердил применение террористами в Сирии химического оружия, отмечается в заявлении Минобороны России. Признание этого факта содержится в предупреждении внешнеполитического ведомства США от визитов своих граждан в Сирию. «Ни одна часть Сирии не защищена от насилия. Стрельба из стрелкового оружия, самодельные взрывчатые вещества, артиллерийский обстрел, авианалеты, похищения людей, произвольные аресты и использование химического оружия происходят практически без предупреждения, что значительно повышает риск смерти или серьезной травмы», - говорится в рекомендациях госдепартамента. Также в сообщении говорится о том, что в сирийской провинции Идлиб действует террористическая группировка «Хайят Тахрир аш-Шам», связанная с «Джебхат ан-Нусрой» (запрещены в России), чья тактика включает в себя использование «стрелкового и тяжелого вооружения, самодельных взрывных устройств и химического оружия».

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков в заявлении ведомства подчеркнул, что это первое официальное признание госдепом не просто наличия, а именно «использования террористами «Джебхат ан-Нусры» химического оружия в этой части Сирии для совершения терактов», о чем предупреждали российские военные.

Представитель Минобороны напомнил, что в Идлибе известен только один случай применения химоружия - в Хан-Шейхуне. США обвиняли в нем правительственные войска и нанесли удар крылатыми ракетами по сирийской авиабазе Шайрат. «А устроивших тот теракт боевиков, как разобрался американский госдеп, из «Джебхат-ан-Нусры», - они называли «умеренной оппозицией», - отметил Конашенков. Он также выразил недоумение относительно того, «для чего же Вашингтону была нужна громкая атака дорогостоящими крылатыми ракетами «Томагавк» по сирийской авиабазе».

Выбор редактора
Технологии
Новости

Капитализация Microsoft превысила $600 млрд впервые за 17 лет

Интерфакс
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

По итогам торгов четверга капитализация корпорации Microsoft превысила отметку в $600 млрд впервые с 3 января 2000 г. сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные FactSet. Бумаги компании за этот день подорожали на 0,4% до $77,91. С начала года котировки Microsoft выросли на 25,4%, их динамика может показать лучший годовой результат с 2013 г. По мнению экспертов, это означает возрождение Microsoft на волне ее успехов в сфере облачных технологий.

По капитализации Microsoft занимает третье место среди компаний, акции которых входят в расчет фондового индекса Standard & Poor's 500. На первом месте Apple ($800 млрд), на втором Alphabet Inc. (около $690 млрд).

Выбор редактора
Политика
Новости

В Госдуму внесен законопроект о «народных инспекторах»

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

В Госдуму внесен законопроект, который обеспечивает создание института «народного инспектора», сообщается на сайте правительства. Проект закона был создан в целях повысить безопасность дорожного движения (ПДД). Документ был подготовлен МВД.

Согласно законопроекту, постановления об административном наказании за отдельные нарушения ПДД могут быть вынесены без составления протокола, если их зафиксировал зарегистрированный на портале государственных услуг гражданин с помощью видеокамеры. Кроме того, на видеозаписывающем устройстве гражданина должно быть установлено специализированное бесплатное программное обеспечение, исключающее возможность монтажа.

«Таким образом, в качестве одной из мер в целях повышения безопасности дорожного движения предлагается внедрить институт "народного инспектора"», - отмечает правительство.

Эти изменения президент Владимир Путин поручил разработать еще в апреле 2016 г. Первый замминистра внутренних дел Александр Горовой весной заявил, что концепция законопроекта готова.

С августа 2015 г. в Москве работает приложение "Помощник Москвы", которое позволяет бдительным гражданам фиксировать нарушения ПДД и отправлять данные властям.

Выбор редактора
Политика
Новости

В Подмосковье загорелся участок магистрального газопровода

ТАСС/Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

В подмосковных Луховицах произошло возгорание газопровода, сообщает ГУ МЧС по Московской области. Сообщение о происшествии поступило в экстренные службы в 6.25 мск. К тушению пожара привлечены 23 человека и шесть единиц техники. Образовавшийся в результате прорыва факел достигал в высоту 20 м.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, загорелся участок магистрального газопровода «Средняя Азия — Центр». В приемной главы городского округа Луховицы сообщили, что его глава Владимир Барсуков выехал на место происшествия. «Да, хлопок был. Сейчас все, включая главу, на месте происшествия. Выясняются все обстоятельства. Больше пока никакой информации нет», — сказал собеседник агентства.

Причиной аварии на газопроводе мог стать перепад давления, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в службах технического надзора Московской области. «Предварительно, в трубе случился технологический перепад давления, оно резко одномоментно возросло, что привело к порыву трубы», — сказал источник.

Жертв и пострадавших нет. По данным на 9.22 мск, интенсивность горения значительно сократилась, продолжается «выгорание остаточного газа», сообщили в МЧС. В интернете появилось видео с места происшествия.

Политика
Новости

В МВД Украины назвали причиной ДТП в Харькове городские гонки

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Водитель Lexus, сбившего пешеходов в Харькове, не пыталась затормозить перед столкновением, так как участвовала в гонках по городу. Как сообщает «Лигбизнесинформ», это в Facebook написал советник министра обороны Антон Геращенко. Вывод, что находившаяся за рулем студентка не пыталась тормозить, он сделал, посмотрев видео с камер наблюдения харьковского интернет-провайдера «Триолан».

«Лексус», оказывается, участвовал в гонках по мирному вечернему Харькову, - заявил Геращенко. - А несчастные пешеходы стали жертвами глупого желания малолетней девицы пофорсить».

Следователям предстоит установить, кто был вторым участником гонок, и допрашивать его как свидетеля, считает советник министра внутренних дел.

18 октября вечером Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg столкнулись на перекрестке Сумской улицы и переулка Мечникова. После удара Lexus врезался в светофор и вылетел на тротуар, где сбил пешеходов. Погибли шесть человек, пострадали еще четверо. За рулем Lexus была 20-летняя студентка, приемная дочь крупного харьковского бизнесмена Елена Зайцева. Она арестована.

Выбор редактора
Политика
Новости

RT намерена избежать регистрации иностранным агентом в США

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Российская телекомпания RT (Russia Today) не зарегистрировалась в США в качестве иностранного агента в установленный срок - до 17 октября, сообщила CNN. Как заявляли в RT, этот срок был установлен минюстом США. В документах министерства CNN не нашла свидетельств того, что российская телекомпания зарегистрировалась в новом статусе. Копию предписания минюста компания CNN не показала. Минюст США эти вопросы не комментирует. Официально RT заявила, что будет оспаривать решение минюста и пытаться избежать получения статуса иноагента.

«Наши юристы делают все возможное, чтобы RT избежала необходимости регистрироваться в соответствии с Актом о регистрации иностранных агентов (FARA), диалог продолжается, - заявила руководитель пресс-службы канала Анна Белкина. - По их советам мы пока не говорим подробнее о наших действиях».

Опрошенные CNN эксперты отметили, что минюст редко устанавливает крайние сроки для регистрации иностранных агентов, но это случается, когда в ведомстве считают, что организация добровольно регистрироваться не захочет.

Акт об иностранных агентах был принят для защиты общественности от иностранной пропаганды. Он обязывает организации или отдельных лиц, которых подозревают в работе в США на иностранные государства, раскрывать минюсту эти связи и источники финансирования и публиковать эту информацию. Статус иноагента не мешает СМИ работать в США. Иноагентами являются японская телекомпания NHK и китайская газета The China Daily.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

«Коммерсантъ» узнал о планирующихся надбавках на чукотскую энергостройку

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Потребителям европейской части России и Сибири придется оплачивать надбавку за строительство энергообъектов на Чукотке, выяснил «Коммерсантъ». Предложение вернуть часть бюджетных затрат за счет включения надбавки для оптового рынка рассматривается «в качестве основного варианта», говорит собеседник издания, знакомый с ситуацией в правительстве.

Перестройка энергосистемы Чаун-Билибинского узла на западе Чукотки потребовалась из-за закрытия Билибинской АЭС мощностью 48 МВт. Первый из четырех блоков будет выведен в 2019 г., остальные — в течение десяти лет. Замещать АЭС в 2018–2021 гг. предполагается дизельными ТЭС (ДЭС) на 24 МВт и котельной в Билибино. Кроме того планируется построить две ЛЭП 110 кВ до Певека. Там в конце 2019 г. установят плавучую АЭС (ПАТЭС) на 70 МВт.

Одну из ЛЭП стоимостью до 5 млрд руб. планируется строить за счет «Русгидро», говорится в протоколе совещания в правительстве от 19 сентября. В компании источник средств не называют, но ранее заявляли, что денег на стройку нет. Профинансировать вторую ЛЭП в протоколе предлагается за счет бюджета или «продлить срок действия надбавки» к цене оптового энергорынка для Чукотки на срок до семи лет. С 1 сентября заработал механизм снижения энерготарифов Дальнего Востока. Льготный тариф будет компенсироваться надбавкой к цене оптового энергорынка в европейской части России, Сибири и на Урале. Для Чукотки доплата составит 2,6 млрд руб. в 2017 г., для всего Дальневосточного округа — 24 млрд руб.

На чукотскую стройку из федерального бюджета предполагается взять 10 млрд руб., из Резервного фонда — 3 млрд руб., из средств «Росатома» — 13,5 млрд руб. Общая стоимость объектов ранее оценивалась Минэнерго в 43 млрд руб.

Выбор редактора
Политика
Новости

Посольство России назвало бездоказательными слова о военных действиях против США

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Посольство России в США назвало бездоказательными заявления постпреда США в ООН Никки Хейли о вмешательстве Москвы в президентские выборы в Америке. Дипломат на панельной дискуссии в Институте Джорджа Буша приравняла кибервмешательство России в выборы в США к военным действиям.

«Когда одна страна решает вмешаться в выборы в другой стране, это военные действия, - цитирует ее CNN. - Это так, потому что при этом делается так, чтобы демократия переключалась с того, что людям действительно нужно, на распространяемую дезинформацию. И мы это видели не только здесь. Они это делают везде, таков их выбор оружия».

«В своих измышлениях о «вмешательстве» России в американские президентские выборы в 2016 г. американские политики не знают удержу», - прокомментировала эти слова российская дипмиссия. По словам дипломатов, Хейли обвинила Россию в развязывании военных действий против США, но не привела никаких доказательств. Посольство посоветовало постпреду США в ООН искать «среди официально объявленных союзников и друзей» США тех, кто вмешивался в избирательные процессы в США «самым открытым и бесцеремонным образом». «Они агитировали в пользу демократического кандидата и высказывали свои опасения в связи в возможностью прихода к власти кандидата от республиканцев», - заявило посольство. Факты оно рекомендовало искать в интернете или газетах годичной давности.

Посольство заявило, что Россия не вмешивается во внутренние дела США и что это говорилось уже не раз. «Несмотря на все недружественные шаги Россия все эти годы последовательно выступала за возвращение к нормальности в отношениях с США. Мы готовы к их выстраиванию на равноправной и взаимоуважительной основе. Открыты к максимально откровенному диалогу с США по любым вопросам двусторонней и международной повестки дня для поиска единых подходов к решению общих для всех проблем», - говорится в комментарии дипмиссии.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

«Обувь России» назвала цену акции для IPO

Интерфакс/Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Цена акций в рамках первичного размещения «Обуви России» на Московской бирже составляет 140 руб. за бумагу. Как передает «Интерфакс», это говорится в сообщении компании на ленте раскрытия информации. Раньше такую цену назвали источники «Ведомостей» и Reuters.

Компания размещает допэмиссию объемом 42 396 000 акций номиналом 100 руб. В рамках опциона на доразмещение могут быть реализованы еще до 4 239 600 акций, принадлежащих основателю и генеральному директору компании Антону Титову.

Общий объем предложения составляет приблизительно 6,2 млрд руб. в случае полного исполнения опциона дополнительного размещения или приблизительно 5,9 млрд руб. - без этого опциона, сообщила компания. После размещения рыночная капитализация «Обуви России» составит приблизительно 15,8 млрд руб. Доля акций в свободном обращении (free float) составит приблизительно 39,4% от увеличенного акционерного капитала, если никакие акции не будут возвращены Антону Титову по истечении периода стабилизации.

Глобальными координаторами и совместными букраннерами предложения выступают ВCS Global Markets, Citigroup, Renaissance Capital и Sberbank CIB. Sberbank CIB, действуя в качестве стабилизационного менеджера, от имени совместных букраннеров имеет право в целях стабилизации приобрести на рынке до 2 119 800 существующих акций (опцион дополнительного размещения) в течение 30 календарных дней.

Выбор редактора
Политика
Новости

Bellingcat подтвердила идентичность «Бука» на новом снимке следственной группы

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Публикация нового, девятого по времени, изображения «Бука 332» на востоке Украины не оставляет сомнений в том, что Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) был сбит под Донецком из этой установки, принадлежавшей ВС России, считают в расследовательской группе Bellingcat. Фотографию «Бука» в четверг опубликовала возглавляемая Нидерландами Совместная следственная группа (JIT), которая расследует эту катастрофу.

JIT предполагает, что на фото тот самый «Бук», из которого был сбит пассажирский самолет, и просит связаться с группой всех, кто что-либо может рассказать об этой фотографии. В группе предполагают, что снимок был сделан в Макеевке 17 июля 2014 г.

Сравнение деталей этого и других снимков позволяет утверждать, что на фотографиях изображена одна и та же установка, пишут участники Bellingcat. Из совпадающих деталей они отмечают многочисленные белые отметки на «Буке», фрагменты закрашенных цифр, маркировку негабаритного груза (Н2200) на боковом щитке гусеницы и маркировку центра масс, положение маскировочной сетки на ракетах. Также они отметили, что на фото «Бук» сопровождает синий микроавтобус VW, который есть и на других фото и видео. По их словам, этот микроавтобус за два дня до крушения MH17 сопровождал колонну с другой военной техникой в Донбассе.

Генпрокуратура самопровозглашенной Донецкой народной республики недавно заявила, что получила новые данные о том, что ЗРК «Бук», ракета из которого сбила Boeing, в момент пуска находилась на территории под контролем украинской армии. Ведомство уточнило, что это были окрестности поселка Зарощинское Шахтерского района.

Представитель МИД России Мария Захарова в минувший четверг заявила об «очевидно предвзятом отношении к России и крайне избирательном подходе Голландии к формированию доказательной базы, что никак нельзя назвать объективностью». Она прокомментировала ТАСС интервью генпрокурора Фреда Вестербеке «Новой газете». По ее оценке, из слов прокурора следует, что информации от Украины и США, а также «сведениям из интернета почему-то приписывается невероятно высокая ценность, в то время как любая помощь от России намеренно умаляется».

Выбор редактора
Политика
Новости

Правительство выделило МЧС 2 млрд рублей на оплату шести самолетов-амфибий

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

МЧС России получит из федерального бюджета 2 млрд руб., предусмотренных по разделу «Национальная экономика», на оплату в 2017 г. контракта на изготовление и поставку шести самолётов-амфибий Бе-200ЧС. Об этом сообщается на сайте российского правительства. Соответствующее распоряжение было подписано 18 октября.

Исполнитель заказа на изготовление шести Бе-200ЧС был определен распоряжением правительства еще в 2011 г. – им стал «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М.Бериева» (ПАО «ТАНТК им. Г.М.Бериева»). Самолетами предполагалось дооснастить Авиационно-спасательные центры Сибирского и Дальневосточного региональных подразделений.

Выбор редактора
Политика
Новости

На вечеринке фестиваля молодежи Путин рассказал о газовом предложении для Хорватии

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Президент Владимир Путин заехал в одно из кафе в Олимпийском парке Сочи, где кратко пообщался с участниками фестиваля, сообщает пресс-служба Кремля. Это произошло поздно вечером 19 октября, после заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

Путин расспросил участников фестиваля о впечатлениях, но в ответ услышал вопросы о внешней политике. Так, студент из Бразилии попросил его продолжать сотрудничество в рамках БРИКС. «Удивительно. Я сейчас еду с так называемого Валдайского клуба, где собираются эксперты по международным делам. И там мне тоже задавали этот вопрос. Хочу сказать, что ваш уровень вполне соответствует уровню мировых экспертов в области политики. Они тоже беспокоятся на предмет развития БРИКС, просят поддержать, - мы так и будем делать», - приводит слова Путина «Интерфакс».

Студенту из Хорватии российский президент рассказал даже больше, чем журналистам на пресс-конференции, отмечает агентство. Речь зашла о повестке прошедших накануне российско-хорватских переговоров на высшем уровне. «Мы публично не говорили - сейчас могу вам открыть небольшую тайну переговоров. Когда встал вопрос о неблагоприятной экологической ситуации в некоторых регионах Хорватии, я предложил президенту, если, конечно, хорватская сторона в этом заинтересована: мы можем провести газификацию целых регионов Хорватии. Или откредитовать эту программу, или дать дополнительные объёмы газа и, таким образом, избавить некоторые регионы от чрезмерного потребления угля, что загрязняет атмосферу», - сказал Путин. Также он отметил, что Россия может сама «построить необходимые сети».

В конце встречи студенты из Мозамбика и Сербии подарили российскому президенту значки своих стран и сами прикрепили их на лацкан его плаща. Также Путин получил приглашение поучаствовать в закрытии фестиваля.

Выбор редактора
Загрузить ещё
Preloader more
Фото