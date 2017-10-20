Мосгорсуд подтвердил заочный арест продюсера «Седьмой студии»
Мосгорсуд признал законным заочный арест продюсера «Седьмой студии» Екатерины Вороновой по делу о хищении бюджетных средств, сообщает агентство «Москва». Суд отклонил апелляцию защиты обвиняемой. Адвокат говорил, что его клиентку не уведомили, что ее привлекают в качестве обвиняемой по уголовному делу, она не нарушала закон и может вообще не знать, что происходит вокруг «Седьмой студии».
Воронова уехала из России в мае в Латвию на туристическом автобусе «в целях сокрытия следов преступления», говорится в материалах дела, которые зачитала судья (цитата ТАСС).
Прокурор просил суд признать законным решение Басманного суда о заочном аресте Вороновой.
17 октября Басманный суд продлил до 19 января домашний арест художественному руководителю «Гоголь-центра» режиссеру Кириллу Серебренникову. Режиссер просил дать ему возможность продолжить работу над постановкой «Нуреев» в Большом театре и над фильмом про Виктора Цоя. Суд это сделать отказался и не учел поручительства за Серебренникова трех десятков деятелей культуры, среди которых актриса Чулпан Хаматова, режиссеры Станислав Говорухин, Павел Лунгин, музыкант Борис Гребенщиков, рэпер Оксимирон, певец Иосиф Кобзон и скульптор Зураб Церетели.
Воронова была продюсером постановки «Сон в летнюю ночь», которой, по версии следствия, не существовало. Также фигурантами дела являются экс-гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин, бывший главбух предприятия Нина Масляева и экс-директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский. Они обвиняются в хищении бюджетных 68 млн руб., выделенных «Седьмой студии» на культурный проект «Платформа». Малобродский находится под стражей, остальные трое - под домашним арестом. Вину признала только Масляева, которая заключила сделку со следствием и дала показания на бывших коллег.