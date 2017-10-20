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Экс-губернатор Новосибирской области получил условный срок

Центральный районный суд Новосибирска приговорил экс-губернатора Василия Юрченко к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года, сообщает «Интерфакс». На три года ему запрещено занимать должности на госслужбе. Днем ранее бывший чиновник был признан виновным в превышении служебных полномочий.

Гособвинитель просил суд приговорить Юрченко к четырем годам колонии и взыскать с него 14 млн руб. недополученного дохода. Суд снизил эту сумму в 100 раз - до 135 700 руб., передает ТАСС. Арест с имущества осужденного снят. Установленный ущерб в размере 135 700 руб. ОАО «Газтранском» может взыскать, подав гражданский иск.

При вынесении приговора судья Алла Веселых учла положительную характеристику подсудимого и полученные им награды на госслужбе. Отягчающих вину обстоятельств судья не нашла.

Суд и следствие считают, что Юрченко незаконно принял решение о продаже имущества АО «Газтранском» помимо аукциона. По их мнению, его действия были направлены на ограничение конкуренции посредством адресной продажи земельного участка конкретной коммерческой организации. При этом Юрченко «использовал авторитет занимаемой должности». Аукцион затем был отменен .

Защита экс-губернатора обжалует приговор, передает «Интерфакс». Адвокат Александр Балян назвал приговор незаконным и несправедливым. Ранее он просил оправдать своего подзащитного за отсутствием состава преступления, подчеркнув, что отмена аукциона, которую ему инкриминируют, позволила избежать нанесения «многомиллионного вреда» бюджету области.

Обвинение в целом удовлетворено решением суда. Гособвинитель Константин Наумкин обратил внимание журналистов, что суд «исключил из приговора два момента, на которых настаивало обвинение, а именно ущерб в размере более 14 млн руб. и реальное лишение свободы». Сторона обвинения решит, будет ли обжаловать приговор, когда изучит его текст.

Суд также исключил из обвинения 14,1 млн руб. неполученного дохода от продажи региональной недвижимости, поскольку аукцион не состоялся. Указанная в приговоре сумма ущерба - 135 700 руб. - это расходы «Газтранскома» на организацию и последующую отмену аукциона. «Учитывая, что имущество ОАО "Газтранском" <…> не было продано, сделать оценку его стоимости не представляется возможным. Соответственно, расчет размера недополученного дохода является вероятностным», - сказала судья (цитата ТАСС). Приглашенный защитой эксперт в сфере оценки Ирина Вишневская говорила в суде, что методика расчета упущенной выгоды в данном случае неприменима, потому что объект могли продать, а могли и не продать за указанную оценщиком сумму. По ее словам, используемая в России методика предполагает расчет упущенной выгоды из фактически сложившейся у владельца объекта недвижимости нормы прибыли и не рассматривает вероятностные факторы.