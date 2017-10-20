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Песков предсказал трагические последствия допуска миротворцев на границу с Украиной

Допуск международных миротворцев на границу между Россией и Украиной избавит Россию от обвинений в том, что она - страна-агрессор, но может привести к новым жертвам среди мирных граждан, что гораздо важнее, заявил пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков. Его цитирует «Интерфакс». «Совершенно очевидно, что за наблюдателями могут последовать Вооруженные силы Украины, могут последовать не только они, но и отряды экстремистов, хорошо известные своими бесчеловечными действиями. И здесь уже никто не будет застрахован от начала очередных трагических событий», - сказал он.

Таким образом, появление миротворцев, задача которых наблюдать за границей, «не избавит жителей Донбасса от смертельной угрозы», предупредил чиновник.

Первоисточником для Москвы в этой ситуации Песков назвал минские договоренности и порядок упоминания отдельных положений соглашения, который он назвал «критически важным». «И в плане последовательности давайте не забывать, что выход на границу кого бы то ни было является, собственно, последним пунктом, одним из последних пунктов», - сказал он.