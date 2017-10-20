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Поклонская рассказала о лишении ее гражданства Украины указом Януковича

Российский парламентарий Наталья Поклонская рассказала телеканалу «Дождь» о процедуре лишения ее гражданства Украины.

«В марте 2014 г. я вышла из украинского гражданства и являюсь гражданкой России», - сказала она. По ее словам, она была лишена гражданства указом на тот момент президента Украины Виктора Януковича. Документ был подписан 21 марта 2014 г. Помимо нее гражданства также лишились и другие сотрудники прокуратуры Крыма.

«Янукович в тот момент был в Ростове-на-Дону, но оставался еще легитимным президентом Украины», — сказала Поклонская.

Поклонская считает, что украинским властям невыгоден отказ русскоязычных гражданам от гражданства Украины . «Потому что украинской власти выгодно удерживать этих людей, так как они используют их как заложников», — считает депутат.

По ее словам, если бы Киев рассматривал подобные обращения, то на данный момент 90% рускоязычных граждан Украины «уже вышли бы из гражданства».

Ранее в украинских СМИ появилась информация о том, что Поклонская до сих пор имеет гражданство Украины.