Политика

Новости

США аннулировали визу Браудера после включения его Россией в список Интерпола

Американская виза британского финансиста, основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера была аннулирована, сообщил он в своем твиттере. По его словам, это произошло в тот же день, как Россия внесла его имя в базу Интерпола. «Не только [президент России Владимир] Путин добавил меня в список Интерпола, но и американские власти одновременно аннулировали мою визу», - сообщил предприниматель.

Экс-посол США в России Майкл Макфол, отдельно уточнив у Браудера достоверность информации об отзыве визы, призвал Вашингтон исправить ситуацию. «Это возмутительно. Дональд Трамп, Госдепартамент и др., исправьте это сейчас. Теперь. Не присоединяйся к кампании Путина против Браудера», - написал он в своем аккаунте в Twitter.

О внесении Россией имени Браудера в базу Интерпола стало известно 22 октября. The Guardian, отмечает, что произошло это накануне. По данным издания, Россия воспользовалась правом в одностороннем порядке размещать имена разыскиваемых для запроса на арест. Сам Браудер рассказал, что его предупредил об этом департамент внутренней безопасности США.

В России Браудер является фигурантом уголовного дела о преднамеренном банкротстве, а том числе компании «Дальняя степи», скупившей к 2004 г. 37,5 млн акций «Газпрома». Российские активы, принадлежавшие Hermitage Capital к этому времени оценивались фондом в $ 4 млрд. Потерпевшими по делу о банкротстве проходят три отделения управления ФНС по Москве. Обвинение оценивает причиненный им ущерб в 3,5 млрд руб. Это дело сейчас рассматривается в Тверском суде Москвы.

За невыплату свыше 522 млн руб. налогов Браудер в 2013 г. был заочно осужден судом Москвы на девять лет.