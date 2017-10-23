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Названы новые сроки испытаний межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат»

Два бросковых испытания жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-28 «Сармат» могут быть проведены до конца года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к Минобороны и ракетной отрасли. «Основной целью является проверка работы систем ракеты в момент выхода из шахты и включение первой ступени «Сармата» с последующей работой в течение примерно пяти секунд», – сказал один из них.

Испытания предполагалось провести еще в 2016 г, но сроки постоянно сдвигались. К марту 2017 г., когда планировались очередные испытания, специалисты не успели оборудовать шахтную пусковую установку на полигоне Плесецка. В апреле возникли проблемы с самой ракетой. После этого предполагалось провести испытания в IV квартале 2017 г., после цикла испытаний на стендах.

В Минобороны рассчитывают, что ракета будет принята на вооружение в 2019–2020 гг. После этого военные развернут ее в Ужурской (Красноярский край) и Домбаровской (Оренбургская обл.) дивизиях РВСН.