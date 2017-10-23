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В Минобрнауки отвергли идею сделать ВАК независимой

Высшая аттестационная комиссия (ВАК) при Минобрнауки доказала свою необходимость, вопрос о ее реформировании не стоит, заявил «Интерфаксу» пресс-секретарь министра образования Андрей Емельянов. По его словам, в ведомстве не сомневаются в эффективности работы ВАК и ее роли в системе присуждения ученых степеней. Мнение членов «Клуба 1 июля» не является позицией Российской академии наук, добавил Емельянов.

Входящие в «Клуб 1 июля» ученые потребовали реформировать ВАК и сделать ее независимой от Минобрнауки. Формировать комиссию, по их мнению, следует под контролем и при участии РАН, председателем ВАК может быть президент РАН. В составе комиссии должны быть авторитетные ученые с незапятнанной репутацией. Также они требуют лишить президиум ВАК права отменять решения экспертных советов, состоящих из специалистов.

«Клуб 1 июля» призвал президиум РАН выступить с инициативой реформирования ВАК и всей системы научной аттестации в России. Также клуб призвал РАН дать экспертную оценку соответствия диссертации министра культуры Владимира Мединского требованиям, предъявляемым к докторским диссертациям и просто к научным трудам. Заявление подписали около 30 академиков и членов-корреспондентов РАН.

19 октября президиум ВАК проголосовал против лишения министра культуры ученой степени доктора исторических наук. Против лишения министра степени проголосовали 14 человек, «за» были шестеро. Ранее экспертный совет ВАК по истории призвал лишить Мединского степени. Окончательное решение примет министр образования и науки Ольга Васильева.

Решение президиума ВАК наносит удар по всей системе научной аттестации и дискредитирует существующую в России систему научных степеней, считают в «Клубе 1 июля».