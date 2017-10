В Минобрнауки отвергли идею сделать ВАК независимой

Стиль жизни

Новости

Умер продюсер группы AC/DC Джордж Янг

Музыкант, продюсер AC/DC Джордж Янг умер в возрасте 70 лет, сообщает The Guardian.

Джордж Янг, брат основателей AC/DC Ангуса и Малькольма Янгов, был участником австралийской рок-группы Easybeats и соавтором их хита Friday on My Mind. Джордж также был соавтором международного хита Love Is in the Air.

Смерть музыканта подтвердили в австралийской звукозаписывающей студии Alberts. «Джордж был пионером, который вместе с близкими друзьями Гарри Вандой и Тедом Альбертом создал новое звучание для австралийской музыкальной индустрии», отметили в компании.

«С болью в сердце мы должны объявить о том, что нас покинул наш любимый брат и наставник Джордж Янг. Без его помощи и руководства не было бы AC/DC», – говорится на сайте группы.