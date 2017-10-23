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WADA проверит утверждения о государственной программе допинга в Китае

Всемирное антидопинговое агентство WADA проверит прозвучавшие в германском телеэфире утверждения о массовой государственной системе допинга в Китае. Это говорится в заявлении на сайте агентства. В фильме телекомпании ARD бывшая врач китайской олимпийской сборной Сюэ Инсянь рассказала об обязательном приеме допинга всеми спортсменами сборных с 11-летнего возраста в 80-х и 90-х гг.

WADA примет все необходимые меры реагирования на эти нарушения прошлых лет, если это будет соответствовать принятому в 2003 г. Международному антидопинговому кодексу. В заявлении агентства отмечается, что оно было создано позже периода, о котором рассказывала Сюэ Инсянь. Пока агентство попросило независимую расследовательскую команду начать сбор и изучение всей доступной информации о возможном применении допинга в Китае.

Бывшая врач сборной, ныне проживающая в ФРГ и добивающаяся там политического убежища, рассказала, что государственная система допинга в Китае затрагивала 10 000 человек. По ее словам, принимать допинг спортсменов заставляли под угрозой исключения из сборной или даже тюремного срока. Сюэ Инсянь была уволена из олимпийской сборной Китая во время Олимпиады 1988 г. в Сеуле. По ее словам, ее уволили за отказ дать допинг одному из гимнастов. На запросы ARD о комментариях минспорта КНР и национальный олимпийский комитет не ответили.