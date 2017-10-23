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Путин не будет участвовать в мероприятиях к 15-летию теракта на Дубровке

В графике президента не предусмотрены специальные мероприятия в связи с 15-й годовщиной захвата мюзикла «Норд-Ост» на Дубровке. Как передает «Интерфакс», это сообщил на брифинге пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Он напомнил, что 3 сентября в России отмечают день памяти жертв терроризма и в этот день чтут память и жертв теракта на Дубровке.

23 октября 2002 г. в театральном центре на Дубровке террористы во время мюзикла «Норд-Ост» взяли в заложники более 900 человек и удерживали их на протяжении трех дней. Утром 26 октября здание взяли штурмом. Сообщалось, что все террористы были убиты. По официальным данным, погибли 130 заложников.

В марте 2017 г. Московский окружной военный суд приговорил по делу об этом теракте единственного обвиняемого. Хасан Закаев был признан виновным в участии в преступном сообществе, подготовке к теракту, пособничестве в захвате заложников, покушении на убийство двух и более лиц, незаконном хранении оружия и умышленном уничтожении чужого имущества. По версии следствия, он входил в организованную преступную группу Шамиля Басаева и помог террористам доставить в Москву оружие и самодельные взрывные устройства, которые затем были использованы на Дубровке. Он был осужден на 19 лет. На процессе над Закаевым представитель прокуратуры впервые признал, что есть причинная связь между проведением спецоперации в ТЦ на Дубровке и гибелью людей.