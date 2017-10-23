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Бывшая глава Российской федерации баскетбола признана виновной в миллионных хищениях

Чертановский суд Москвы признал бывшего руководителя Российской федерации баскетбола (РФБ) Юлию Аникееву виновной в хищении у этой организации 44 млн руб. Это сообщает ТАСС. В суде продолжается оглашение приговора, наказание будет названо позднее.

Гособвинение просило для Аникеевой шесть лет колонии общего режима, а бывшему главному бухгалтеру РФБ Михаилу Кочаряну - 6,5 года колонии. Дело еще одного фигуранта выделено в отдельное производство, он находится в розыске.

По версии следствия, Аникеева и Кочарян с сообщником при пособничестве бухгалтера Елены Силиной похищали средства РФБ. С февраля 2014 г. по август 2015 г. с подконтрольными Аникеевой индивидуальными предпринимателями заключались фиктивные договоры, после чего на их банковские счета переводились деньги федерации, считает следствие. Деньги обналичивались и передавались Силиной, а затем Кочаряну. Мошенническая схема была выявлена в декабре 2015 г. вновь избранным руководством РФБ в ходе аудиторской проверки, в правоохранительные органы пожаловался новый руководитель федерации.