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Бывшая глава Российской федерации баскетбола признана виновной в миллионных хищениях

ТАСС
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Чертановский суд Москвы признал бывшего руководителя Российской федерации баскетбола (РФБ) Юлию Аникееву виновной в хищении у этой организации 44 млн руб. Это сообщает ТАСС. В суде продолжается оглашение приговора, наказание будет названо позднее.

Гособвинение просило для Аникеевой шесть лет колонии общего режима, а бывшему главному бухгалтеру РФБ Михаилу Кочаряну - 6,5 года колонии. Дело еще одного фигуранта выделено в отдельное производство, он находится в розыске.

По версии следствия, Аникеева и Кочарян с сообщником при пособничестве бухгалтера Елены Силиной похищали средства РФБ. С февраля 2014 г. по август 2015 г. с подконтрольными Аникеевой индивидуальными предпринимателями заключались фиктивные договоры, после чего на их банковские счета переводились деньги федерации, считает следствие. Деньги обналичивались и передавались Силиной, а затем Кочаряну. Мошенническая схема была выявлена в декабре 2015 г. вновь избранным руководством РФБ в ходе аудиторской проверки, в правоохранительные органы пожаловался новый руководитель федерации.

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Политика
Новости

Назван возможный мотив нападения на журналистку Фельгенгауэр

Интерфакс
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Напавший сегодня с ножом на журналистку радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр был знаком с потерпевшей, по предварительным данным, мотив преступления не связан с ее профессиональной деятельностью, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«По предварительным данным, напавший на Фельгенгауэр был знаком с журналисткой. В этом инциденте просматривается личный мотив, - сказал собеседник агентства. - В качестве основной версии пока выдвигается хулиганство». Он уточнил, что мужчина, ворвавшийся на радиостанцию, был вооружен не ножом, а другим острым предметом.

В понедельник неизвестный ворвался в редакцию «Эха Москвы» и ранил ведущую Фельгенгауэр, журналистка госпитализирована, сообщил главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов. «Ворвавшийся на радиостанцию мужчина с ножом ударил в горло ведущую Татьяну Фельгенгауэр. Она госпитализирована, ей поставлен катетер», - сказал Венедиктов.

Состояние журналистки тяжелое, сообщил источник ТАСС в медицинских кругах. В 13.53 мск Венедиктов написал, что Татьяну Фельгенгауэр увезли в операционную.

Напавший был задержан внутренней охраной радиостанции. Телеграм-канал Mash сообщил, что нападавший заявил, что журналистка якобы до него домогалась.

Фельгенгауэр - одна из основных ведущих «Эха Москвы». Она ведет популярные программы «Утренний разворот» и «Особое мнение». Лауреат премии Москвы в области журналистики за 2010 г. (с соведущим Матвеем Ганапольским).

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Политика
Новости

Кремль отказался быть экспертом в споре о «Матильде»

Ведомости
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Экспертный просмотр фильмов не входит в функции администрации президента, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о позиции Кремля в отношении фильма «Матильда».

Премьера фильма, против демонстрации которого активно протестуют депутат Госдумы Наталья Поклонская и поддерживающие ее религиозные активисты, должна состояться в понедельник, 23 октября, в Мариинском театре в Петербурге.

Те [сотрудники Кремля], кто захочет, сходят и посмотрят фильм в частном порядке, те, кто не захочет, не посмотрят его, добавил Песков.

Политика
Новости

Путин не будет участвовать в мероприятиях к 15-летию теракта на Дубровке

Интерфакс/Ведомости
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В графике президента не предусмотрены специальные мероприятия в связи с 15-й годовщиной захвата мюзикла «Норд-Ост» на Дубровке. Как передает «Интерфакс», это сообщил на брифинге пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Он напомнил, что 3 сентября в России отмечают день памяти жертв терроризма и в этот день чтут память и жертв теракта на Дубровке.

23 октября 2002 г. в театральном центре на Дубровке террористы во время мюзикла «Норд-Ост» взяли в заложники более 900 человек и удерживали их на протяжении трех дней. Утром 26 октября здание взяли штурмом. Сообщалось, что все террористы были убиты. По официальным данным, погибли 130 заложников.

В марте 2017 г. Московский окружной военный суд приговорил по делу об этом теракте единственного обвиняемого. Хасан Закаев был признан виновным в участии в преступном сообществе, подготовке к теракту, пособничестве в захвате заложников, покушении на убийство двух и более лиц, незаконном хранении оружия и умышленном уничтожении чужого имущества. По версии следствия, он входил в организованную преступную группу Шамиля Басаева и помог террористам доставить в Москву оружие и самодельные взрывные устройства, которые затем были использованы на Дубровке. Он был осужден на 19 лет. На процессе над Закаевым представитель прокуратуры впервые признал, что есть причинная связь между проведением спецоперации в ТЦ на Дубровке и гибелью людей.

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Политика
Новости

WADA проверит утверждения о государственной программе допинга в Китае

Ведомости
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Всемирное антидопинговое агентство WADA проверит прозвучавшие в германском телеэфире утверждения о массовой государственной системе допинга в Китае. Это говорится в заявлении на сайте агентства. В фильме телекомпании ARD бывшая врач китайской олимпийской сборной Сюэ Инсянь рассказала об обязательном приеме допинга всеми спортсменами сборных с 11-летнего возраста в 80-х и 90-х гг.

WADA примет все необходимые меры реагирования на эти нарушения прошлых лет, если это будет соответствовать принятому в 2003 г. Международному антидопинговому кодексу. В заявлении агентства отмечается, что оно было создано позже периода, о котором рассказывала Сюэ Инсянь. Пока агентство попросило независимую расследовательскую команду начать сбор и изучение всей доступной информации о возможном применении допинга в Китае.

Бывшая врач сборной, ныне проживающая в ФРГ и добивающаяся там политического убежища, рассказала, что государственная система допинга в Китае затрагивала 10 000 человек. По ее словам, принимать допинг спортсменов заставляли под угрозой исключения из сборной или даже тюремного срока. Сюэ Инсянь была уволена из олимпийской сборной Китая во время Олимпиады 1988 г. в Сеуле. По ее словам, ее уволили за отказ дать допинг одному из гимнастов. На запросы ARD о комментариях минспорта КНР и национальный олимпийский комитет не ответили.

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Технологии
Новости

«Лаборатория Касперского» откроет исходный код своих программ

ТАСС/Ведомости
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«Лаборатория Касперского» намерена предоставить исходный код своих продуктов для анализа независимым экспертам, сообщила компания.

Компания запустила глобальную инициативу по информационной открытости (Global Transparency Initiative), которая нацелена на вовлечение экспертов по кибербезопасности в проверку целостности и надежности продуктов, внутренних процессов и бизнес-операций компании.

На начальном этапе предусмотрен независимый анализ исходного кода с последующим аналогичным анализом программных обновлений и правил распознавания угроз. Также предусмотрено открытие трех центров прозрачности по всему миру для решения вопросов в сфере кибербезопасности совместно с клиентами, партнерами и государственными органами, отметила компания.

Весной стало известно, что США подозревают «Лабораторию Касперского» в связях с российскими спецслужбами. В мае на открытых слушаниях в сенате шести руководителям американских силовых ведомств был задан вопрос, допустимо ли использование в сетях этих ведомств продуктов «Лаборатории Касперского». Руководители единодушно дали отрицательный ответ.

В начале сентября крупная американская сеть магазинов электроники Best Buy убрала с полок «Антивирус Касперского». Спустя несколько дней администрация президента США Дональда Трампа предписала всем министерствам и агентствам удалить со своих компьютеров и локальных сетей любой софт «Лаборатории Касперского».

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Политика
Новости

На учениях в Байконуре «захватят» здание структуры «Роскосмоса»

Интерфакс
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В городе Байконуре в Казахстане начались антитеррористические учения «Гроза – Байконур 2017». Как сообщил «Интерфаксу» источник на космодроме, учения начались в ночь на понедельник с командно-штабной тренировки. В администрации города и силовых структурах развертываются оперативные штабы, отрабатывается их взаимодействие и управление городским хозяйством в условиях теракта.

Одновременно проходят учения в подразделениях силовых структур. Там отрабатывается сбор по тревоге и антитеррористические мероприятия.

25 октября в центре города будет «захвачено» административное здание филиала ФГУП «ЦЭНКИ» (Центра эксплуатации наземной космической инфраструктуры «Роскосмоса») – «Космический центр "Южный". С условными террористами проведут переговоры, проведут сбор средств для выполнения их требований, а затем заложников освободят в результате силовой операции.

Учения завершатся 27 октября, рассказал источник агентства.

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Политика
Новости

Источники «Дождя» предсказали отставку Полтавченко после президентских выборов

Ведомости
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Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко может уйти в отставку после выборов президента в марте 2018 г., сообщили «Дождю» источник в администрации президента и источник, близкий к Кремлю. Они назвали его самым обсуждаемым из претендентов на отставку среди руководителей территорий. По их словам, губернатором недовольны из-за плохой политической управляемости городом и хозяйственных проблем.

Пресс-секретарь Полтавченко Андрей Кибитов отказался прокомментировать «слухи».

Претензии к губернатору связаны с удорожанием и затягиванием строительства стадиона «Зенит-арена», отмечает «Дождь». Также им недовольны из-за протестов против решения передать Исаакиевский собор РПЦ и из-за низких результатов «Единой России» на выборах в Госдуму. Спрогнозированная порталом РБК отставка Полтавченко не состоялась осенью 2016 г. из-за «хорошего контакта» губернатора с президентом, за счет чего ему удалось договориться о сохранении должности. Как говорят источники «Дождя», Полтавченко устраивает влиятельные в городе элитные группы Юрия Ковальчука и Аркадия Ротенберга.

Также в Кремле обсуждается преемник губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, сообщает телеканал.

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Политика
Новости

Правительство Асада собирается взять Ракку под контроль

РИА Новости
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Дамаск не будет считать освобожденным ни один район или город Сирии, пока в него не войдет правительственная армия и не поднимет над ним сирийский флаг. Это «РИА Новости» заявил министр информации Сирии Мухаммед Рамиз Тароджаман. Это касается и Ракки, добавил он. 20 октября арабо-курдские «Сирийские демократические силы» объявили, что взяли город под контроль, выбив оттуда «Исламское государство» (запрещено в России). Власть они передали местному совету.

Министр Тароджаман назвал положительным фактом уход ИГ из Ракки. Но добавил, что в город должны войти сирийские войска «вне зависимости от того, ИГ там находится или какая-то другая фракция или организация».

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Бизнес
Новости

ВТБ может предъявить акции En+ к выкупу структурам Дерипаски в декабре 2018 года

Интерфакс
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ВТБ может через год с небольшим предъявить свой пакет в En+ Group plc к выкупу структурам основного владельца Олега Дерипаски.

ВТБ приобрел 4,35% En+ в 2011 г., остальное – у Дерипаски и членов его семьи. В 2013 г. было заключено форвардное соглашение между участниками сделки, говорится в проекте к IPO En+, с которым ознакомился «Интерфакс».

Согласно документу, если ВТБ решит продать мажоритарию свой пакет, он должен уведомить компанию Дерипаски Eastern Carriers Trading Limited за пять рабочих дней до 13 декабря 2018 г. Eastern Carriers Trading может инициировать обратный выкуп акций En+ у ВТБ в любой момент.

В проспекте также отмечается, что En+ направит основную часть полученных от размещения средств на погашение кредита ВТБ. Задолженность компании по кредиту на 30 июня 2017 г. составляла $942 млн.

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Недвижимость
Новости

Парковка в «Зарядье» обойдется в 250 рублей в час

Ведомости
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В «Зарядье» открылся подземный паркинг для посетителей на 430 мест, один час парковки обойдется в 250 руб., говорится в сообщении парка.

Заезд в паркинг – с Москворецкой улицы, а выезд из него – на Китайгородский проезд. Выходы из паркинга ведут к северному ландшафту, Большому и Малому амфитеатрам, «Ледяной пещере», «Заповедному посольству» и кафе.

Для ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов I и II групп парковка будет бесплатной.

На ближайших к парку улицах – Варварке и Ильинке – парковка стоит 200 руб. в час. В Китайгородском проезде парковка стоит 50 руб. за первые полчаса, а далее – 150 руб. за час (8.00–20.00) или 80 руб. за час (20.00–8.00)

Как устроено «Зарядье» – новый главный парк Москвы

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Сервис доставки еды HelloFresh рассчитывает на оценку в 1,5 млрд евро на IPO

Интерфакс
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Германский сервис HelloFresh по доставке продуктов с рецептами блюд готовится провести IPO на этой неделе, сообщает «Интерфакс». Компания рассчитывает, что в ходе размещения будет оценена в 1,5 млрд евро. Диапазон размещения установлен в пределах от 9 до 11,5 евро за бумагу.

HelloFresh планирует привлечь от 243 млн до 311 млн евро на развитие бизнеса.

Акции HelloFresh начнут торговаться на Франкфуртской бирже 2 ноября.

У сервиса около 1,3 млн активных пользователей, он работает в 10 странах, но еще не вышел в прибыль. Выйти в плюс компания планирует в ближайшие 15 месяцев, заявил ее гендиректор Доминик Рихтер. Он сказал, что HelloFresh хочет в 2018 г. стать игроком номер один на рынке США, обогнав конкурента Blue Apron.

Продажи HelloFresh в США во II квартале составили 143 млн евро против 120 млн евро в I квартале.

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