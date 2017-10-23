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Назван возможный мотив нападения на журналистку Фельгенгауэр

Напавший сегодня с ножом на журналистку радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр был знаком с потерпевшей, по предварительным данным, мотив преступления не связан с ее профессиональной деятельностью, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«По предварительным данным, напавший на Фельгенгауэр был знаком с журналисткой. В этом инциденте просматривается личный мотив, - сказал собеседник агентства. - В качестве основной версии пока выдвигается хулиганство». Он уточнил, что мужчина, ворвавшийся на радиостанцию, был вооружен не ножом, а другим острым предметом.

В понедельник неизвестный ворвался в редакцию «Эха Москвы» и ранил ведущую Фельгенгауэр, журналистка госпитализирована, сообщил главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов. «Ворвавшийся на радиостанцию мужчина с ножом ударил в горло ведущую Татьяну Фельгенгауэр. Она госпитализирована, ей поставлен катетер», - сказал Венедиктов.

Состояние журналистки тяжелое, сообщил источник ТАСС в медицинских кругах. В 13.53 мск Венедиктов написал, что Татьяну Фельгенгауэр увезли в операционную.

Напавший был задержан внутренней охраной радиостанции. Телеграм-канал Mash сообщил, что нападавший заявил, что журналистка якобы до него домогалась.

Фельгенгауэр - одна из основных ведущих «Эха Москвы». Она ведет популярные программы «Утренний разворот» и «Особое мнение». Лауреат премии Москвы в области журналистики за 2010 г. (с соведущим Матвеем Ганапольским).