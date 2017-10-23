Полиция получила звонок об угрозе взрыва в главном здании МГУ

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Ведущая «Эха Москвы» после нападения прооперирована и переведена в палату

Ведущая «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр после операции переведена в палату. Об этом в Twitter написал первый заместитель главного редактора радиостанции Владимир Варфоломеев.

«Завершена операция, которую в Склифе делали Тане, она переведена в палату», - написал Варфоломеев.

Главред радиостанции Алексей Венедиктов в свою очередь сообщил, что состояние Фельгенгауэр серьезное, после операции она была введена в состояние искусственной комы. «До завтра в искусственной коме (сне) и искусственной вентиляции легких», — передает его слова РИА «Новости».

Ранее Венедиктов рассказал, что Фельгенгауэр была госпитализирована в НИИ Склифосовского. На радиоведущую напал мужчина с ножом. Женщина была доставлена в больницу в тяжелом состоянии.

Напавший задержан. Им оказался Борис Гриц. Причину нападения он объяснил «телепатическими преследованиями» со стороны Фельгенгауэр. Следственный комитет по факту происшедшего возбудил уголовное дело в отношении 48-летнего мужчины по статьям 30 и 105 УК («Покушение на убийство»).

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