«Коммерсантъ» узнал подробности расстрела сотрудником Росгвардии четырех сослуживцев

Политика

Новости

Обвиняемую в растрате 146 млн рублей в купленной Чайкой-младшим компании перевели в СИЗО

Экс-директор «НК Бердяуш» Екатерина Краснихина, обвиняемая в растрате 146 млн руб. перед продажей компании старшем сыну генпрокурора Артему Чайке, по решению суда переведена из-под домашнего ареста в СИЗО, сообщает РБК. Месяц назад, находясь под домашним арестом, она родила сына. Краснихина просит вмешаться в дело детского омбудсмена Анну Кузнецову. Свое преследование она связывает с нежеланием сына генпрокурора платить за приобретенную им в феврале 2014 г. компанию, за которую до сих пор не рассчитался с прежним владельцем Сергеем Вильшенко.

Артем Чайка приобрел 100% акций «НК Бердяуш», а через несколько месяцев эта компания купила контрольный пакет «дочки» РЖД «Первой нерудной компании», после чего стала крупнейшим поставщиком щебня монополии. C 2013 г. объем поставок составил 10,2 млрд руб., следует из данных «СПАРК-Интерфакс».

«Между Вильшенко и Чайкой был заключен меморандум от 10 июля 2014 г., где они определили стоимость компании ($80 млн) и порядок ее выплаты», - заявила в суде Краснихина. Она пояснила, что знает об этом, поскольку как юрист согласовывала сделку и оформляла текст меморандума. Срок исполнения обязательств наступил в июле 2017 г., а незадолго до этого было возбуждено дело. «Считаю, что это сделано с целью избежать исполнения обязательств по данному документу», — заявила Краснихина. Она также сообщила, что следствие «полностью курируется и контролируется Генпрокуратурой».

Уголовное дело о присвоении или растрате (ч.4 ст. 160 УК РФ) в отношении Краснихиной было возбуждено в июне. По нему также проходит ряд бывших топ-менеджеров компании. В сентябре подозреваемым по делу стал и ее бывший владелец, который сейчас находится в розыске.

Из материалов дела следует, что в 2012-2014 гг. «НК Бердяуш» незаконно переводила средства на счета фирм, не оказывавших никаких услуг, после чего деньги расхищались. Следствие считает, что Краснихина, работавшая гендиректором «НК Бердяуш» в 2010-2012 гг., контролировала все незаконные операции. Обвиняемая настаивает, что при прежнем собственнике к ней не было претензий. «Никакие ревизии — ни налоговые проверки, ни аудит при продаже — не находили нарушений», — отмечает она.

Изначально Краснихина была под подпиской о невыезде. Меру пресечения ей изменили после того как с ее банковского счета были сняты 44 млн руб. По словам следователя МВД Олега Сильченко, снятые наличные потом так и не были найдены. 12 октября Краснихина сорвала условия домашнего ареста. Она сильно опоздала домой из медицинского центра, куда якобы ездила с сыном, добавил следователь. Сама Краснихина рассказала, что тогда ее матери позвонили сотрудники органов соцзащиты и сообщили, что ей стоит начать оформлять опеку над внуком.

По условиям домашнего ареста Краснихина обязана была согласовывать визиты к детским врачам со следствием. Поехать в платную лабораторию для сдачи анализов правохранители, по ее словам, не разрешили. Подозреваемая обратилась к детскому омбудсмену 17 октября, а через два дня следствие ходатайствовало об изменении ей меры пресечения.