Следствие будет ходатайствовать об аресте напавшего на ведущую «Эха Москвы»
С ходатайством об аресте иностранного гражданина, 48-летнего Бориса Грица, напавшего с ножом на журналистку «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр, следствие намерено обратиться сегодня, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. «Как ожидается, ходатайство об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу будет направлено в Пресненский суд во вторник в течение дня», - сказал он. Собеседник агентства также сообщил, что, по предварительным данным, в последнее время Гриц проживал в Израиле, документы этой страны у него были обнаружены при задержании.
Накануне днем неизвестный ворвался в редакцию радиостанции на Новом Арбате, ослепив охрану из газового баллончика. После этого он напал на журналистку, нанеся удар ножом в шею. Фельгенгауэр была госпитализирована в НИИ им. Склифосовского. Ей была проведена операция, врачи сообщали, что ведущая находится в стабильно тяжелом состоянии, угрозы ее жизни нет. Нападавшего задержал сотрудник охраны и передал его правохранительным органам.
СКР возбудил дело по статье «покушение на убийство» ( ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК). По предварительным данным, поводом для нападения послужила личная неприязнь. В ходе допроса, Гриц не смог рационально объяснить причину своего поступка. Он заявил, что журналистка преследовала его «в телепатической форме». Как ожидается, в ближайшее время следствие назначит Грицу психиатрическую экспертизу для проверки на вменяемость.