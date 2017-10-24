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В Армении на полигоне Алагяз погибли двое российских военнослужащих

Интерфакс
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В Армении российский военнослужащий-контрактник застрелился после случайного убийства сослуживца, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Южного военного округа. Это случилось 23 октября после занятий на полигоне Алагяз. По словам военных, контрактник «грубо нарушил требования безопасности и непроизвольно выстрелил из автомата, смертельно ранив другого военнослужащего по контракту». «Испугавшись содеянного и ответственности за гибель сослуживца, стрелявший военнослужащий застрелился», - добавил собеседник агентства.

Комиссия Южного военного округа на месте выясняет обстоятельства произошедшего.

В Армении расположена 102-я российская военная баз в Гюмри. В августе 2010 г. срок действия договора об этой базе был продлен до 2044 г.

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Политика
Новости

Минобрнауки прокомментировало «шумиху» вокруг диссертации Мединского

Ведомости
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«Шумиха» в СМИ вокруг диссертации министра культуры Владимира Мединского - это попытка оказать давление на решение ведомства по этому вопросу, заявил «РИА Новости» пресс-секретарь министра образования и науки Андрей Емельянов.

Повлиять на позицию Минобрнауки хотят те, «кто в научном споре не смог убедить уважаемых членов президиума ВАК», добавил Емельянов.

Критики считают, что диссертация Мединского «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII веков» не имеет научной ценности, содержит методические и методологические ошибки и по характеру приближается к пропагандистскому памфлету.

В начале октября экспертный совет ВАК, рассмотрев диссертацию Мединского, рекомендовал лишить его степени доктора исторических наук. На прошлой неделе президиум ВАК проголосовал против лишения министра культуры ученой степени доктора исторических наук.

Сам Мединский в понедельник заявил, что мог отказаться от ученой степени доктора исторических наук после скандала вокруг диссертации, но решил этого не делать.

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Бизнес
Новости

Россия может организовать производство вертолетов в Мексике

ТАСС
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Россия изучит вопрос создания в Мексике производства вертолетов, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Он уточнил, что в ходе встречи с министром национальной обороны Мексики Сальвадором Сьенфуэгосом Сепедой члены российской делегации «получили, в том числе, и подсказку, в определенном смысле, рассмотреть возможность создания производства вертолетов в Мексике, рассчитывая таким образом на рынок Латинской Америки».

Минтранс пообещал «подробно изучить» и проанализировать этот вопрос.

Также российский Минтранс заинтересован в расширении поставок вертолетов, не только для министерства военно-морского флота Мексики, но и для гражданского сектора, сказал Мантуров после заседания бизнес-миссии «Торгово-промышленный диалог: Россия - Мексика» в Мехико.

В настоящее время парк российских вертолетов в Мексике включает несколько десятков Ми-8/17, а также два вертолета Ми-26. По словам гендиректора холдинга «Вертолеты России» Андрея Богинского, у российских вертолетов «достойная» репутация в Мексике, страна «очень довольна» российской техникой.

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Политика
Новости

На Дмитрия Гудкова заведено административное дело о незаконной агитации

Ведомости
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В отношении экс-депутат Госдумы Дмитрия Гудкова возбуждено административное дело за предвыборную агитацию в интернете вне агитационного периода на муниципальных выборах в Москве. Как сообщает РБК, претензии Мосгоризбирка связаны с тем, что в день тишины 10 сентября Гудков через сосцети распространял ссылку на сайт gudkov.ru, на котором были призывы голосовать за определенных кандидатов. Портал ссылается на ответ избирательной комиссии на жалобу сооснователя наблюдательного проекта «Россия выбирает» Александра Закускина.

Заявитель также жаловался на агитацию ЛДПР, но Мосгоризбирком решил, что в ней содержится только призыв вступить в партию, но не голосовать за нее.

Команда Гудкова агитировала за явку, что нарушением не считается, заявил РБК руководитель штаба Гудкова Максим Кац. Он считает решение Мосгоризбиркома предвзятым.

На муниципальных выборах в Москве Гудков поддержал кандидатов от партии «Яблоко», предоставив им в том числе информационную и организационную поддержку. Через его проект в депутаты выдвинулись около 1000 человек и прошли 266 кандидатов, в том числе 177 выдвиженцев «Яблока».

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Новости

«Дождь» узнал о планах продюсера «Минуты славы» поработать в штабе Собчак

Ведомости
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Производством видеоконтента в штабе телеведущей Ксении Собчак, объявившей о намерении баллотироваться в президенты, займется режиссер и продюсер Сергей Кальварский, сообщает «Дождь» со ссылкой на двух его знакомых. Сам он вопрос не прокомментировал.

Режиссер знает Собчак, в частности, по программе «Барабака и Серый волк» на радиостанции «Серебряный дождь», которую они вместе вели. Сам Кальварский в начале 2000-х гг. был главным режиссером телекомпании «ВИD», затем перешел на «Первый канал», где был продюсером шоу «Минута славы». Также он некоторое время возглавлял дирекцию развлекательных программ. В 2013 г. Кальварский выпустил фильм «Заложник» о фигурантах дела «ЮКОСа».

О планах баллотироваться в президенты Собчак объявила в письме, направленном в редакцию «Ведомостей». Официальных приглашений на работу в своем штабе она пока никому не направляла. По данным «Дождя», главой штаба или его политтехнологом может стать Алексей Ситников, который консультировал экс-премьера Украины Юлию Тимошенко. Также принять участие в кампании в качестве ответственного за мобилизацию и работу молодежью, может консультант Виталий Шкляров, работавший со штабами Ангелы Меркель, Барака Обамы, и Берни Сандерса. Он подтвердил свое намерение.

Ранее телеканал сообщал, что экономическую программу Собчак напишет Владислав Иноземцев, входивший на прошлых выборах в штаб Михаила Прохорова. Сам Иноземцев информацию не прокомментировал, а представитель Собчак заявила, что называть экономиста автором ее программы нельзя, поскольку говорить о самом написании экономиечской программы «преждевременно».

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Политика
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Обвиняемую в растрате 146 млн рублей в купленной Чайкой-младшим компании перевели в СИЗО

Ведомости
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Экс-директор «НК Бердяуш» Екатерина Краснихина, обвиняемая в растрате 146 млн руб. перед продажей компании старшем сыну генпрокурора Артему Чайке, по решению суда переведена из-под домашнего ареста в СИЗО, сообщает РБК. Месяц назад, находясь под домашним арестом, она родила сына. Краснихина просит вмешаться в дело детского омбудсмена Анну Кузнецову. Свое преследование она связывает с нежеланием сына генпрокурора платить за приобретенную им в феврале 2014 г. компанию, за которую до сих пор не рассчитался с прежним владельцем Сергеем Вильшенко.

Артем Чайка приобрел 100% акций «НК Бердяуш», а через несколько месяцев эта компания купила контрольный пакет «дочки» РЖД «Первой нерудной компании», после чего стала крупнейшим поставщиком щебня монополии. C 2013 г. объем поставок составил 10,2 млрд руб., следует из данных «СПАРК-Интерфакс».

«Между Вильшенко и Чайкой был заключен меморандум от 10 июля 2014 г., где они определили стоимость компании ($80 млн) и порядок ее выплаты», - заявила в суде Краснихина. Она пояснила, что знает об этом, поскольку как юрист согласовывала сделку и оформляла текст меморандума. Срок исполнения обязательств наступил в июле 2017 г., а незадолго до этого было возбуждено дело. «Считаю, что это сделано с целью избежать исполнения обязательств по данному документу», — заявила Краснихина. Она также сообщила, что следствие «полностью курируется и контролируется Генпрокуратурой».

Уголовное дело о присвоении или растрате (ч.4 ст. 160 УК РФ) в отношении Краснихиной было возбуждено в июне. По нему также проходит ряд бывших топ-менеджеров компании. В сентябре подозреваемым по делу стал и ее бывший владелец, который сейчас находится в розыске.

Из материалов дела следует, что в 2012-2014 гг. «НК Бердяуш» незаконно переводила средства на счета фирм, не оказывавших никаких услуг, после чего деньги расхищались. Следствие считает, что Краснихина, работавшая гендиректором «НК Бердяуш» в 2010-2012 гг., контролировала все незаконные операции. Обвиняемая настаивает, что при прежнем собственнике к ней не было претензий. «Никакие ревизии — ни налоговые проверки, ни аудит при продаже — не находили нарушений», — отмечает она.

Изначально Краснихина была под подпиской о невыезде. Меру пресечения ей изменили после того как с ее банковского счета были сняты 44 млн руб. По словам следователя МВД Олега Сильченко, снятые наличные потом так и не были найдены. 12 октября Краснихина сорвала условия домашнего ареста. Она сильно опоздала домой из медицинского центра, куда якобы ездила с сыном, добавил следователь. Сама Краснихина рассказала, что тогда ее матери позвонили сотрудники органов соцзащиты и сообщили, что ей стоит начать оформлять опеку над внуком.

По условиям домашнего ареста Краснихина обязана была согласовывать визиты к детским врачам со следствием. Поехать в платную лабораторию для сдачи анализов правохранители, по ее словам, не разрешили. Подозреваемая обратилась к детскому омбудсмену 17 октября, а через два дня следствие ходатайствовало об изменении ей меры пресечения.

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Политика
Новости

Следствие будет ходатайствовать об аресте напавшего на ведущую «Эха Москвы»

Ведомости
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С ходатайством об аресте иностранного гражданина, 48-летнего Бориса Грица, напавшего с ножом на журналистку «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр, следствие намерено обратиться сегодня, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. «Как ожидается, ходатайство об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу будет направлено в Пресненский суд во вторник в течение дня», - сказал он. Собеседник агентства также сообщил, что, по предварительным данным, в последнее время Гриц проживал в Израиле, документы этой страны у него были обнаружены при задержании.

Накануне днем неизвестный ворвался в редакцию радиостанции на Новом Арбате, ослепив охрану из газового баллончика. После этого он напал на журналистку, нанеся удар ножом в шею. Фельгенгауэр была госпитализирована в НИИ им. Склифосовского. Ей была проведена операция, врачи сообщали, что ведущая находится в стабильно тяжелом состоянии, угрозы ее жизни нет. Нападавшего задержал сотрудник охраны и передал его правохранительным органам.

СКР возбудил дело по статье «покушение на убийство» ( ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК). По предварительным данным, поводом для нападения послужила личная неприязнь. В ходе допроса, Гриц не смог рационально объяснить причину своего поступка. Он заявил, что журналистка преследовала его «в телепатической форме». Как ожидается, в ближайшее время следствие назначит Грицу психиатрическую экспертизу для проверки на вменяемость.

На сайте «Эха Москвы» выложена запись нападения на охранника на первом этаже, это видео с камеры наблюдения.

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Политика
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«Коммерсантъ» узнал подробности расстрела сотрудником Росгвардии четырех сослуживцев

Ведомости
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Стрельбу по сотрудникам Росгрвардии в станице Шелковской, в одном из отрядов 46-й ордена Жукова отдельной бригады оперативного назначения, открыл старший лейтенант, недовольный своим увольнением с военной службы, пишет «Коммерсантъ». Уроженец Дагестана решил разобраться с офицером, подавшим ходатайство о его увольнении за различные нарушения, при помощи взятого в оружейной комнате пистолета-пулемета. Перед выяснением отношений лейтенант выпил.

Убитыми бойцами оказались командир взвода, первым остановивший нарушителя и призывавший его одуматься, а также трое рядовых бойцов, сбежавшихся на выстрелы. Поскольку стрельба произошла в расположении части, на место сразу же направили группу спецназа Росгвардии. Виновник ЧП попытался скрыться, но был убит.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. В часть направлена спецкомиссия из центрального аппарата Росгвардии, которая также будет выяснять причины инцидента.

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Политика
Новости

РБК узнал о действительном праве Браудера на въезд в США по безвизовой программе

Ведомости
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Основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер имеет право посещать США в рамках специальной безвизовой программы Electronic System for Travel Authorization (ESTA), сообщает РБК со ссылкой на представителя американской Службы таможенной и пограничной охраны. Такое разрешение было выдано финансисту 18 октября, что «позволяет ему совершить поездку в Соединенные Штаты», заявили в ведомстве.

Решение об утверждении или отклонении заявки ESTA «принимается в каждом конкретном случае по обстоятельствам», пояснили в погрансулжбе. При обнаружении «возможных совпадений с уничижительной информацией — заявки проверяются» аналитиками в том числе «вручную». В рамках программы ESTA, действующей в течение двух лет, пользователи могут находиться в США с деловыми или туристическими целями до 90 дней.

23 октября Браудер сообщил в своем твиттере, что США аннулировали его визу, в тот же день как российские власти включили его имя в базу Интерпола. Об аннулированной визе его предупредил департамент внутренней безопасности США, рассказал он Guardian.

За предпринимателя вступился экс-посол США в России Майкл Макфол, обратившийся через твиттер к президенту США Дональду Трампу и Госдепартаменту с призывом «не присоединяться к кампании [российского президента Владимира] Путина против Браудера». С публичной поддержкой Браудера выступили и сенаторы – соавторы закона Магнитского Джон Маккейн и Бен Кардин.

В России Браудер заочно осужден на девять лет за невыплату свыше 522 млн руб. налогов. Также он является фигурантом уголовного дела о преднамеренном банкротстве, сумма ущерба по которому оценивается в 3,5 млрд руб. Это дело сейчас рассматривается в Тверском суде Москвы.

Сам финансист считает, что его преследование связано с делом погибшего в СИЗО юриста Hermitage Capital Сергея Магнитского, который рассказал о схеме вывода денег из российского бюджета за границу.

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Политика
Новости

Москва обвинила США в вывозе российского архива из закрытого консульства в Сан-Франциско

Ведомости
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Американские власти «самостоятельно упаковали и вывезли в Вашингтон» архив российского генконсульства в Сан-Франциско, сообщает посольство России в США. Это было сделано, несмотря на «неоднократные протесты» со стороны Москвы. 23 октября американцы передали архив в российское посольство.

Российские дипломаты хотели вывезти архив самостоятельно, но США отказались предоставить им доступ на территорию миссии, закрытой со 2 сентября. Москва указывает на неприкосновенность консульских архивов «в любое время и независимо от их местонахождения», а также обвиняет США «в пренебрежительном отношении» к российским дипломатическим объектам, международному праву и, в частности, в нарушении Венской конвенции. Все это, отмечают российские дипломаты, «открыло возможность аналогичного обхождения с представительствами США в России. По принципу взаимности, на котором основаны дипломатические отношения».

11 октября со здания закрытого генконсульства исчезли флаги. Российское посольство сообщило, что их «сорвали» и «украли» американские власти. В Вашингтоне отметили, что флаги с «бывших российских консульских объектов в Сан-Франциско» были «почтительно опущены и благополучно хранятся в каждом из зданий». Тогда же официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что американцы не только посягнули на флаги, но и не скрывали, что «порылись в документах, которые остались в генконсульстве».

Закрытие генконсульства России в Сан-Франциско, а также ее торгпредств в Вашингтоне и Нью-Йорке стало реакцией США на июльские требования Москвы о сокращении американского дипкорпуса на 755 человек – до 455 сотрудников в ответ на усиление санкционного давления на Москву.

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Политика
Новости

Консилиум врачей согласовал лечение журналистки «Эха Москвы» Фельгенгауэр

Интерфакс
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Консилиум врачей согласовал план лечения заместителя главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Татьяны Фельгенгауэр. По мнению врачей, исход лечения ожидается благоприятный. Об этом сообщил главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов.

«Прошел консилиум - специалисты по патологии головы и шеи. Согласовано лечение, согласована тактика действий, голосовые связки не задеты», - уточнил он.

В понедельник в первой половине дня мужчина ворвался в редакцию «Эха Москвы» и напал с ножом на Фельгенгауэр. Журналистка получила удар ножом в шею. В тяжелом состоянии ее госпитализировали. Фельгенгауэр была сделана операция.

Преступник был задержан. Им оказался имеющий двойное гражданство России и Израиля 48-летний Борис Гриц. Мотивом нападения он назвал «телепатические преследования» со стороны Фельгенгауэр.

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Политика
Новости

СМИ сообщают о предотвращении СБУ покушения на Порошенко

ТАСС/Ведомости
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Служба безопасности Украины предотвратила покушение на президента страны Петра Порошенко, когда тот находился в Авдеевке, пишут украинские СМИ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Во время спецоперации сотрудники СБУ ликвидировали двух участников группировки, которые попытались убить Порошенко.

«Сотрудники Службы безопасности разоружили группу лиц, которые готовили покушение на президента Украины. Двое из членов группировки во время задержания были ликвидированы», - уточнили в пресс-центре. У задержанных во время обысков нашли снайперскую винтовку Steyr-Manlicher с оптическим прицелом, пистолет Макарова с двумя магазинами, две противотанковые гранаты, две ручные гранаты и три РГД-2 с запалом. По мнению СБУ, задержанные также участвовали в беспорядках в Киеве.

Позже пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская опровергла распространенную в СМИ информацию.

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