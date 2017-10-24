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На Дмитрия Гудкова заведено административное дело о незаконной агитации

В отношении экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова возбуждено административное дело за предвыборную агитацию в интернете вне агитационного периода на муниципальных выборах в Москве. Как сообщает РБК, претензии Мосгоризбиркома связаны с тем, что в день тишины 10 сентября Гудков через сосцети распространял ссылку на сайт gudkov.ru, на котором были призывы голосовать за определенных кандидатов. Портал ссылается на ответ избирательной комиссии на жалобу сооснователя наблюдательного проекта «Россия выбирает» Александра Закускина.

Заявитель также жаловался на агитацию ЛДПР, но Мосгоризбирком решил, что в ней содержится только призыв вступить в партию, но не голосовать за нее.

Команда Гудкова агитировала за явку, что нарушением не считается, заявил РБК руководитель штаба Гудкова Максим Кац. Он считает решение Мосгоризбиркома предвзятым.

На муниципальных выборах в Москве Гудков поддержал кандидатов от партии «Яблоко», предоставив им в том числе информационную и организационную поддержку. Через его проект в депутаты выдвинулись около 1000 человек и прошли 266 кандидатов, в том числе 177 выдвиженцев «Яблока».