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«Коммерсантъ» узнал об отсутствии претензий к Ковтун со стороны Кремля

В разгар губернаторских отставок главу Мурманской области Марину Ковтун вызывали в Москву, в администрацию президента, пишет «Коммерсантъ». По словам собеседника издания, у Кремля к ней претензий нет.

Накануне Ковтун созвала экстренный брифинг, на котором рассказала о «беспрецедентном давлении» со стороны правоохранительных органов. «Очевидно, мне не прощают наведения порядка на рынке топливно-энергетического комплекса», – полагает она. Она не исключила, что давление на нее может усилиться. Действия силовиков она расценивает «как политический заказ и травлю», с тем чтобы дискредитировать и заставить ее уйти в отставку. Ковтун пообещала, что «этого не будет», и напомнила, что «решение о судьбе главы субъекта принимает президент».

Собеседники «Коммерсанта» рассказали, что кулуарно одним из виновников кампании против Ковтун называют экс-мэра Мурманска, депутата Госдумы от «Единой России» Алексея Веллера. По одной из версий, он якобы «сговорился с региональными силовиками и их федеральным начальством».

Сам Веллер считает, что «глава региона сгущает краски, а ее и правительство никто не преследует». Он уверен, что слова Ковтун не соответствуют действительности. В регионе «расследуется конкретное уголовное дело против замгубернатора. Зачем так горячиться, да еще и намекать на политических заказчиков дела?», недоумевает он.

В докладе политолога Евгения Минченко «Госсовет 2.0» Ковтун называлась в числе губернаторов с «высоким риском отставки». В Северо-Западном федеральном округе она входила в эту группу с главой Ненецкого автономного округа Игорем Кошиным, который был вскоре уволен. Собеседники издания не исключают новой волны кадровых ротаций в начале следующего года.