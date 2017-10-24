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«Коммерсантъ» узнал об отсутствии претензий к Ковтун со стороны Кремля

Ведомости
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В разгар губернаторских отставок главу Мурманской области Марину Ковтун вызывали в Москву, в администрацию президента, пишет «Коммерсантъ». По словам собеседника издания, у Кремля к ней претензий нет.

Накануне Ковтун созвала экстренный брифинг, на котором рассказала о «беспрецедентном давлении» со стороны правоохранительных органов. «Очевидно, мне не прощают наведения порядка на рынке топливно-энергетического комплекса», – полагает она. Она не исключила, что давление на нее может усилиться. Действия силовиков она расценивает «как политический заказ и травлю», с тем чтобы дискредитировать и заставить ее уйти в отставку. Ковтун пообещала, что «этого не будет», и напомнила, что «решение о судьбе главы субъекта принимает президент».

Собеседники «Коммерсанта» рассказали, что кулуарно одним из виновников кампании против Ковтун называют экс-мэра Мурманска, депутата Госдумы от «Единой России» Алексея Веллера. По одной из версий, он якобы «сговорился с региональными силовиками и их федеральным начальством».

Сам Веллер считает, что «глава региона сгущает краски, а ее и правительство никто не преследует». Он уверен, что слова Ковтун не соответствуют действительности. В регионе «расследуется конкретное уголовное дело против замгубернатора. Зачем так горячиться, да еще и намекать на политических заказчиков дела?», недоумевает он.

В докладе политолога Евгения Минченко «Госсовет 2.0» Ковтун называлась в числе губернаторов с «высоким риском отставки». В Северо-Западном федеральном округе она входила в эту группу с главой Ненецкого автономного округа Игорем Кошиным, который был вскоре уволен. Собеседники издания не исключают новой волны кадровых ротаций в начале следующего года.

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Недвижимость
Новости

Собянин пообещал вдвое сократить расходы на благоустройство Москвы

Ведомости
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В текущем году на программу «Моя улица» было выделено около 50 млрд руб., заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью «Ведомостям». По его словам, в 2018 г. расходы на благоустройство будут сокращены вдвое.

«Одним из главных факторов роста экономики и, соответственно, налогов являются стабильные вложения в инфраструктуру», - пояснил мэр, отметив, что на каждый рубль, который вкладывает Москва, город видит 3 руб. вложений со стороны бизнеса. «И этот непрерывный инвестиционный поток сам по себе серьезно поддерживает экономику. Если мы уменьшим вложения в инфраструктуру, автоматически произойдет падение объемов инвестиций, начнется снижение темпов роста, падение доходов. Деньги, которые мы массированно вкладываем – а кто-то говорит, что их можно было бы потратить на какие-то другие благие цели, – как раз и дают стабильность экономике», - сказал Собянин.

В Москве в последние годы идет самая большая волна благоустройства за всю историю города. Только по программе «Моя улица» (2015-2018 гг.) на благоустройство из бюджета выделено 126 млрд руб.

Бизнес
Новости

РФПИ подтвердил планы участия в IPO En+

Интерфакс/Ведомости
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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подтвердил намерение участвовать в IPO En+ Group Олега Дерипаски.

«Да, мы подтверждаем, что будем участвовать в IPO En+, – рассказал председатель РФПИ Кирилл Дмитриев в Эр-Рияде. – Мы приведем туда ряд наших ближневосточных партнеров, ряд наших азиатских партнеров». Об этом он заявил в кулуарах конференции «Инвестиционная инициатива будущего», организованной суверенным фондом Саудовской Аравии Public Investment Fund. По словам Дмитриева, РФПИ в Эр-Рияде будет обсуждать IPO En+ с рядом ведущих партнеров.

Ранее о планах РФПИ «Интерфаксу» сообщал источник, знакомый с ходом размещения.

En+ планирует провести IPO на Лондонской фондовой бирже, также получив листинг в Москве. Сделка запланирована на начало ноября. В ходе IPO сама En+ рассчитывает привлечь $1 млрд, структуры Олега Дерипаски продадут бумаги еще на $0,5 млрд. Перед сделкой компания оценила себя в $7–8,5 млрд.

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Технологии
Новости

«Почте России» не хватает почтальонов

ТАСС
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Гендиректор «Почты России» Николай Подгузов заявил, что компании не хватает почтальонов и операторов для качественного выполнения услуг. Как передает ТАСС, он сказал это телеканалу «Россия 24». Он допустил новые сокращения персонала на предприятии, но отметил, что этот риск минимален.

«В то же время с точки зрения выстраивания оптимальной структуры управления компанией, возможно, нам придется пересмотреть стандарты количества административного персонала, – сказал Подгузов. – Сейчас мы такую новую структуру и обсуждаем, но каких-то резких изменений, какого-то большого количества сокращений мне бы не хотелось допускать». По его убеждению, сокращения должны сопровождаться «серьезными программами, связанными с переобучением, возможно, задействованием наших сотрудников на других направлениях бизнеса, которые у компании будут появляться».

В «Почте России» работает 350 000 человек, в том числе 100 000 почтальонов, 100 000 операторов, водители и сортировщики. По словам гендиректора предприятия, «административно-хозяйственный персонал на самом деле тоже весьма значителен», – уточнил он.

Чтобы заботиться обо всех сотрудниках предприятия, ему нужно повышать эффективность, внедряя высокие технологии в сфере IT, сказал Подгузов. В результате производительность одного операторского окна должна серьезно возрасти, а время проведения одной операции – сократиться с нынешних 5 минут до 30 секунд. Также он считает нужным развивать дальнейшую автоматизацию и роботизацию сортировки почтовых отправлений.

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Авто
Новости

Mitsubishi отзывает более 160 000 автомобилей в США и Канаде

Ведомости
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Японская Mitsubishi Motors Corp. отзывает 161 167 автомобилей в США и Канаде из-за возможных проблем с двигателем, сообщает Associated Press.

Отзыв коснется кроссоверов Outlander и Outlander Sport 2015–2017 гг. выпуска, седанов Lancer 2015–2017 гг. выпуска, а также спортивных седанов Lancer Evolution 2015 г. В Канаде будет отозвано 28 615 автомобилей, остальные – в США.

Из-за дефектов в отзываемых автомобилях двигатель может заглохнуть или перегреться, уточнили в Mitsubishi. Там добавили, что в компанию не поступали сообщения об авариях или получении травм из-за дефекта, который также может снизить мощность двигателя.

Дилеры Mitsubishi устранят дефекты бесплатно.

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Политика
Новости

Съезд Компартии Китая впервые после Мао упомянул имя лидера КНР в партийном уставе

Ведомости
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XIX съезд Коммунистической партии Китая (КПК) включил в партийный устав положения об идеях председателя КНР Си Цзиньпина о новой эре социализма с китайской спецификой, сообщает ТАСС. Это первый в истории КНР случай после Мао Цзэдуна, когда имя действующего лидера партии и его идеи упоминаются в уставе КПК. В устав также включили положение об идеях Си Цзиньпина в военной сфере и «абсолютном руководстве» со стороны партии над вооруженными силами и об инициативе «Один пояс – один путь», которую Си Цзиньпин предложил в 2013 г. для создания торгового пути, который связал бы Азию с Европой и Африкой по маршруту Великого шелкового пути и за его пределами.

Съезд обновил устав компартии ради укрепления авторитета центра, подведения законов под строгое управление партией и обеспечения прогресса в строительстве социализма с китайской спецификой, передает ТАСС.

Голосование за поправки в устав, избрание нового состава Центрального комитета КПК и Центральной комиссии по проверке дисциплины (ЦКПД) прошло в последний день съезда.

В уставе КПК идеи Мао Цзэдуна были прописаны при его жизни. Теория Дэн Сяопина с упоминанием его имени – после его смерти в 1997 г., напоминает Reuters. Недавние предшественники Си Цзиньпина – Цзян Цзэминь и Ху Цзиньтао – в уставе не упомянуты, хотя туда были включены их идеи. Reuters считает, что упоминание нынешнего лидера КПК и председателя КНР является ключевым показателем его влиятельности.

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Политика
Новости

Минобрнауки прокомментировало «шумиху» вокруг диссертации Мединского

Ведомости
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«Шумиха» в СМИ вокруг диссертации министра культуры Владимира Мединского – это попытка оказать давление на решение ведомства по этому вопросу, заявил «РИА Новости» пресс-секретарь министра образования и науки Андрей Емельянов.

Повлиять на позицию Минобрнауки хотят те, «кто в научном споре не смог убедить уважаемых членов президиума ВАК», добавил Емельянов.

Критики считают, что диссертация Мединского «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV–XVII веков» не имеет научной ценности, содержит методические и методологические ошибки и по характеру приближается к пропагандистскому памфлету.

В начале октября экспертный совет ВАК, рассмотрев диссертацию Мединского, рекомендовал лишить его степени доктора исторических наук. На прошлой неделе президиум ВАК проголосовал против лишения министра культуры ученой степени доктора исторических наук.

Сам Мединский в понедельник заявил, что мог отказаться от ученой степени доктора исторических наук после скандала вокруг диссертации, но решил этого не делать.

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Бизнес
Новости

Россия может организовать производство вертолетов в Мексике

ТАСС
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Россия изучит вопрос создания в Мексике производства вертолетов, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Он уточнил, что в ходе встречи с министром национальной обороны Мексики Сальвадором Сьенфуэгосом Сепедой члены российской делегации «получили в том числе и подсказку, в определенном смысле, рассмотреть возможность создания производства вертолетов в Мексике, рассчитывая таким образом на рынок Латинской Америки».

Минтранс пообещал «подробно изучить» и проанализировать этот вопрос.

Также российский Минтранс заинтересован в расширении поставок вертолетов не только для министерства военно-морского флота Мексики, но и для гражданского сектора, сказал Мантуров после заседания бизнес-миссии «Торгово-промышленный диалог: Россия – Мексика» в Мехико.

В настоящее время парк российских вертолетов в Мексике включает несколько десятков Ми-8/17, а также два вертолета Ми-26. По словам гендиректора холдинга «Вертолеты России» Андрея Богинского, у российских вертолетов «достойная» репутация в Мексике, страна «очень довольна» российской техникой.

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Политика
Новости

На Дмитрия Гудкова заведено административное дело о незаконной агитации

Ведомости
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В отношении экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова возбуждено административное дело за предвыборную агитацию в интернете вне агитационного периода на муниципальных выборах в Москве. Как сообщает РБК, претензии Мосгоризбиркома связаны с тем, что в день тишины 10 сентября Гудков через сосцети распространял ссылку на сайт gudkov.ru, на котором были призывы голосовать за определенных кандидатов. Портал ссылается на ответ избирательной комиссии на жалобу сооснователя наблюдательного проекта «Россия выбирает» Александра Закускина.

Заявитель также жаловался на агитацию ЛДПР, но Мосгоризбирком решил, что в ней содержится только призыв вступить в партию, но не голосовать за нее.

Команда Гудкова агитировала за явку, что нарушением не считается, заявил РБК руководитель штаба Гудкова Максим Кац. Он считает решение Мосгоризбиркома предвзятым.

На муниципальных выборах в Москве Гудков поддержал кандидатов от партии «Яблоко», предоставив им в том числе информационную и организационную поддержку. Через его проект в депутаты выдвинулись около 1000 человек и прошли 266 кандидатов, в том числе 177 выдвиженцев «Яблока».

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Политика
Новости

В Армении на полигоне Алагяз погибли двое российских военнослужащих

Интерфакс
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В Армении российский военнослужащий-контрактник застрелился после случайного убийства сослуживца, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Южного военного округа. Это случилось 23 октября после занятий на полигоне Алагяз. По словам военных, контрактник «грубо нарушил требования безопасности и непроизвольно выстрелил из автомата, смертельно ранив другого военнослужащего по контракту». «Испугавшись содеянного и ответственности за гибель сослуживца, стрелявший военнослужащий застрелился», – добавил собеседник агентства.

Комиссия Южного военного округа на месте выясняет обстоятельства произошедшего.

В Армении расположена 102-я российская военная база в Гюмри. В августе 2010 г. срок действия договора об этой базе был продлен до 2044 г.

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Политика
Новости

«Дождь» узнал о планах продюсера «Минуты славы» поработать в штабе Собчак

Ведомости
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Производством видеоконтента в штабе телеведущей Ксении Собчак, объявившей о намерении баллотироваться в президенты, займется режиссер и продюсер Сергей Кальварский, сообщает «Дождь» со ссылкой на двух его знакомых. Сам он вопрос не прокомментировал.

Режиссер знает Собчак, в частности, по программе «Барабака и Серый волк» на радиостанции «Серебряный дождь», которую они вместе вели. Сам Кальварский в начале 2000-х гг. был главным режиссером телекомпании «ВИD», затем перешел на «Первый канал», где был продюсером шоу «Минута славы». Также он некоторое время возглавлял дирекцию развлекательных программ. В 2013 г. Кальварский выпустил фильм «Заложник» о фигурантах дела ЮКОСа.

О планах баллотироваться в президенты Собчак объявила в письме, направленном в редакцию «Ведомостей». Официальных приглашений на работу в своем штабе она пока никому не направляла. По данным «Дождя», главой штаба или его политтехнологом может стать Алексей Ситников, который консультировал экс-премьера Украины Юлию Тимошенко. Также принять участие в кампании в качестве ответственного за мобилизацию и работу с молодежью может консультант Виталий Шкляров, работавший со штабами Ангелы Меркель, Барака Обамы, и Берни Сандерса. Он подтвердил свое намерение.

Ранее телеканал сообщал, что экономическую программу Собчак напишет Владислав Иноземцев, входивший на прошлых выборах в штаб Михаила Прохорова. Сам Иноземцев информацию не прокомментировал, а представитель Собчак заявила, что называть экономиста автором ее программы нельзя, поскольку говорить о самом написании экономической программы «преждевременно».

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Политика
Новости

Обвиняемую в растрате 146 млн рублей в купленной Чайкой-младшим компании перевели в сизо

Ведомости
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Экс-директор «НК Бердяуш» Екатерина Краснихина, обвиняемая в растрате 146 млн руб. перед продажей компании старшему сыну генпрокурора Артему Чайке, по решению суда переведена из-под домашнего ареста в сизо, сообщает РБК. Месяц назад, находясь под домашним арестом, она родила сына. Краснихина просит вмешаться в дело детского омбудсмена Анну Кузнецову. Свое преследование она связывает с нежеланием сына генпрокурора платить за приобретенную им в феврале 2014 г. компанию, за которую до сих пор не рассчитался с прежним владельцем Сергеем Вильшенко.

Артем Чайка приобрел 100% акций «НК Бердяуш», а через несколько месяцев эта компания купила контрольный пакет «дочки» РЖД – Первой нерудной компании, после чего стала крупнейшим поставщиком щебня монополии. C 2013 г. объем поставок составил 10,2 млрд руб., следует из данных «СПАРК-Интерфакса».

«Между Вильшенко и Чайкой был заключен меморандум от 10 июля 2014 г., где они определили стоимость компании ($80 млн) и порядок ее выплаты», – заявила в суде Краснихина. Она пояснила, что знает об этом, поскольку как юрист согласовывала сделку и оформляла текст меморандума. Срок исполнения обязательств наступил в июле 2017 г., а незадолго до этого было возбуждено дело. «Считаю, что это сделано с целью избежать исполнения обязательств по данному документу», – заявила Краснихина. Она также сообщила, что следствие «полностью курируется и контролируется Генпрокуратурой».

Уголовное дело о присвоении или растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) в отношении Краснихиной было возбуждено в июне. По нему также проходит ряд бывших топ-менеджеров компании. В сентябре подозреваемым по делу стал и ее бывший владелец, который сейчас находится в розыске.

Из материалов дела следует, что в 2012–2014 гг. «НК Бердяуш» незаконно переводила средства на счета фирм, не оказывавших никаких услуг, после чего деньги расхищались. Следствие считает, что Краснихина, работавшая гендиректором «НК Бердяуш» в 2010–2012 гг., контролировала все незаконные операции. Обвиняемая настаивает, что при прежнем собственнике к ней не было претензий. «Никакие ревизии – ни налоговые проверки, ни аудит при продаже – не находили нарушений», – отмечает она.

Изначально Краснихина была под подпиской о невыезде. Меру пресечения ей изменили после того, как с ее банковского счета были сняты 44 млн руб. По словам следователя МВД Олега Сильченко, снятые наличные потом так и не были найдены. 12 октября Краснихина сорвала условия домашнего ареста. Она сильно опоздала домой из медицинского центра, куда якобы ездила с сыном, добавил следователь. Сама Краснихина рассказала, что тогда ее матери позвонили сотрудники органов соцзащиты и сообщили, что ей стоит начать оформлять опеку над внуком.

По условиям домашнего ареста Краснихина обязана была согласовывать визиты к детским врачам со следствием. Поехать в платную лабораторию для сдачи анализов правоохранители, по ее словам, не разрешили. Подозреваемая обратилась к детскому омбудсмену 17 октября, а через два дня следствие ходатайствовало об изменении ей меры пресечения.

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