В Рязани 16 человек пострадали в ДТП с маршруткой

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Минкультуры прокомментировало расследование о конфликтах интересов в театрах

Не совсем корректно утверждать, что руководители московских театров «платят гонорары сами себе», заявили в Минкультуры России. Так там прокомментировали агентству ТАСС недавнее расследование «Трансперенси интернешнл – Россия» о конфликтах интересов в московских театрах. В министерстве заявили, что сделки, которые заключают федеральные театры, проходят обязательное одобрение Минкультуры. Контракты руководителей с собственными театрами не нарушают законы и регулируются приказом министерства от 10 сентября 2010 г. № 589 «Об утверждении Порядка принятия решения об одобрении сделок с участием подведомственного Министерству культуры Российской Федерации федерального бюджетного учреждения, в совершении которых имеется заинтересованность».

Не меньше 14 худруков московских театров «получают госконтракты от своих театров, искусственно создавая себе дополнительные возможности для зарабатывания денег», в большинстве случаев это происходит с одобрения департамента культуры Москвы, заявила «Трансперенси интернешнл». В их числе организация назвала Олега Табакова, Надежду Бабкину, Константина Райкина, Олега Меньшикова и Кирилла Серебренникова. На них «Трансперенси интернешнл – Россия» написала заявления в прокуратуру. В организации подсчитали, что они в 2013–2017 гг. заключили с собственными театрами более 60 контрактов на общую сумму, превышающую 97 млн руб. Театры нанимали своих худруков как актеров и режиссеров, арендовали у них помещения и реквизит.

Прокуратура подтвердила доводы о нарушениях в трех театрах и вынесла три представления: одно в адрес Минкультуры РФ в отношении Театра имени Федора Волкова (Ярославль) и два в адрес директора департамента культуры правительства Москвы – в отношении Театра кошек Куклачева и «Гоголь-центра», напоминает ТАСС.

Действия худрука театра им. Волкова Евгения Марчелли «были своевременно согласованы с Министерством культуры России», но нужные документы были оформлены с опозданием, что повлекло представление Генпрокуратуры, объяснили в пресс-службе Минкульта. Ранее это РБК подтвердили в пресс-службе театра.

В расследовании «Трансперенси интернешнл» говорилось, что Юрий Куклачев заключил с собственным сыном два контракта на аренду помещений на общую сумму 3,76 млн руб. Помещение безвозмездно сдается театру, чтобы компенсировать ту сумму, которая была якобы с нарушением выплачена, сообщил в понедельник РБК художественный руководитель Театра кошек Дмитрий Куклачев. Он объяснил, что помещение сдавалось на протяжении двух лет, в итоге сумма аренды составила около 3 млн руб. «Чтобы не возникло дальше сложностей, нужно было придумать, как вернуть деньги обратно в бюджет. Соответственно, мы приняли решение, что будем сдавать это помещение безвозмездно. Кто от этого выиграл, мне сложно сказать. Мне кажется, что это все раздуто», – говорил он. Прокуратура театр проверяла и, по его словам, к театру сейчас «вообще вопросов нет».