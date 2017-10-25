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WP обвинила Клинтон в спонсировании досье на Трампа

Предвыборный штаб Хиллари Клинтон и Национальный демократический комитет участвовали в финансировании досье о связах нынешнего президента США Дональда Трампа с Россией, пишет The Washington Post.

Расследование вела вашингтонская политологическая фирма Fusion GPS. Изначально ее деятельность финансировалась неизвестным республиканцем в конгрессе. Ранее Reuters сообщал, что тогда исследование проводилось для создания помех Трампу в выдвижении в качестве кандидата от партии. Возможным заказчиком проекта называли экс-губернатора Флориды Джеба Буша, брата 43-го президента США и сына 41-го президента США.

Когда Трамп все же был выдвинут, расследование продолжалось в интересах самой фирмы. В апреле 2016 г. поддержать ее решил представитель предвыборного штаба Клинтон, хозяин юридической фирмы Perkins Coie Марк Элиас. Финансирование шло через его фирму и продолжалось до конца октября, то есть практически до выборов 8 ноября. Сколько именно было потрачено на сбор компромата не известно. WP отмечает, что всего штаб Клинтон выплатил Perkins Coie $5,6 млн с июня 2015 г. по декабрь 2016 г. в качестве компенсации за судебные издержки, а Нацкомитет с ноября 2015 г. – $3,6 млн за юридические консультации. Передача информации от Perkins Coie штабу шла через того же Элиаса.

Досье составил нанятый Fusion GPS бывший агента британских спецлужб Кристофер Стил. WP отмечает, что ни Клинтон, ни Нацкомитет его деятельностью напрямую не руководили.

Собранные материалы были опубликованы 11 января изданием BuzzFeed, за 9 дней до инаугурации Трампа. Сейчас досье изучает комитет сената конгресса США по разведке. Расследование зашло в тупик после того как Стил отказался давать показания перед сенаторами. В Тогда председатель комитета Ричард Бёрр заявил, что без информации о том, кто заплатил за это досье и кто стал источником информации, комитет не может его верифицировать.