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Активист забросал Трампа российскими флажками в Капитолии

В здании Капитолия мужчина бросил российские флажки в президента США Дональда Трампа с криками «Трамп - это предательство». Как сообщает NBC News, это произошло, когда президент шел на обед с лидером республиканцев в Сенате Митчем Макконнелом. Трамп почти не отреагировал на инцидент, только показал журналистам большой палец.

Бросивший флажки активист, пока его задерживала охрана, кричал, что президент вступил в сговор с российским правительством и что в Конгрессе нужно обсуждать предательство, а не снижение налогов. Затем его спокойно задержали сотрудники секретной службы и полицейские. Камеры журналистов уловили, что он заявил, что представляет группу «Американцы начинют действовать» (Americans Take Action).

Позднее было объявлено, что его имя - Райан Клейтон. ABC News отмечают, что, вероятно, это тот самый человек, который в июле пытался бросить российский флаг в зятя и советника Трампа Джареда Кушнера, когда тот давал показания в комитете Сената по разведке. Полиция сообщила, что Клейтон задержан и ему предъявлено обвинение в противоправном поведении.

NBC News пишут, что угрозы Трампу инцидент не представлял, однако это нарушение правил безопасности в Капитолии. Туда пускают обычных посетителей на экскурсии, однако, чтобы попасть в группу журналистов нужно иметь специальные бэджи с фотографиями, которые получают только сотрудники СМИ после проверок.

На сайте движения Americans Take Action говорится, что это объединение популистов, которые считают, что правительство США должно снова представлять народ страны, что экономика должна работать на всех и что интернет должен оставаться открытым и свободным.