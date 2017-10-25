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Федотов предлагает дополнить закон о реабилитации жертв репрессий

Председатель Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов предлагает дополнить закон о реабилитации жертв политических репрессий и включить в него раскулаченных крестьян, жертв коллективизации и казаков.

Такие поправки были подготовлены совместно с Комиссией по реабилитации жертв политических репрессий, рассказал он ТАСС, но не были поддержаны. «Но мы продолжаем работу над ними с тем, чтобы закон о реабилитации коснулся всех категорий граждан, пострадавших от репрессий», - сказал он, добавив, что прежде всего это жертвы «раскулачивания и расказачивания».

Федотов также считает, что нужно внести поправки в закон о защите персональных данных, который, по его мнению, препятствует историкам и составителям книг памяти в получении архивных данных о жертвах сталинских репрессий.