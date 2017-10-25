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WSJ сообщила о новом уголовном расследовании против экс-руководителя штаба Трампа

В отношении бывшего руководителя избирательного штаба Трампа Пола Манафорта началось расследование: прокуратура Манхэттена заподозрила его в отмывании незаконно нажитых средств. Как сообщают CBS News, об этом написала The Wall Street Journal со ссылкой на три информированных источника. Это расследование добавилось к другим, которые ведутся в отношении Манафорта.

Представитель бывшего помощника Трампа отказался прокомментировать эту информацию, сообщает Fox News.

Прокурор штата Нью-Йорк расследует сделки Манафорта с недвижимостью в штате, напоминает телекомпания. Также политконсультанта проверяют сотрудники ФБР, которые под руководством спецпрокурора Роберта Мюллера изучают его лоббистскую деятельность в интересах «Партии регионов» на Украине в 2012-2014 гг., его офшорные и банковские сделки.

Манафорт был вынужден уйти из штаба Дональда Трампа в разгар предвыборной кампании, когда стало известно о его работе с «Партией регионов». Вопросы к нему были связаны с тем, что он был обязан уведомить власти США о работе на чиновников других государств по закону об «иностранных агентах», но не сделал этого.

Весной 2017 г. Аssociated Рress сообщило, что в 2006 г. Манафорт подписал со структурами Дерипаски контракт с ежегодным вознаграждением в $10 млн для продвижения интересов российского президента Владимира Путина. Дерипаска подал в суд на агентство за клевету, но иск проиграл. В конце августа The Wall Street Journal сообщила о том, что политконсалтинговая фирма Манафорта работала на Дерипаску с 2004 по 2015 г., а их сотрудничество касалось Украины, Грузии и Черногории.