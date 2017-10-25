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Шойгу передал Филиппинам стрелковое оружие и армейские грузовики

В порту Манилы прошла церемония по передаче Филиппинам российской продукции военного назначения, в том числе стрелкового оружия и армейских грузовиков. Как сообщает ТАСС, в церемонии участвовали министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу и президент Филиппин Родриго Дутерте. Мероприятие прошло на борту большого противолодочного корабля «Адмирал Пантелеев», приписанного к Тихоокеанскому флоту России. Шойгу находится на Филиппинах с официальным визитом.

24 октября министры обороны двух стран подписали межправительственное соглашение о военно-техническом сотрудничестве. Оно было подписано на полях Четвертого совещания министров обороны стран - членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и диалоговых партнеров («СМОА плюс») в Кларке (Филиппины).

Отряд кораблей ТОФ в составе БПК «Адмирал Виноградов», «Адмирал Пантелеев» и танкера «Борис Бутома» прибыл в Манилу несколько дней назад. Отряд со 2 октября находится в походе для выполнения задач дальнего плавания. Командует отрядом замкомандующего Приморской флотилией разнородных сил контр-адмирал Эдуард Михайлов. За четыре месяца отряд совершит девять неофициальных визитов и деловых заходов в порты иностранных государств. Основная цель похода - демонстрация Андреевского флага в Азиатско-Тихоокеанском регионе и дальнейшее развитие военно-морского сотрудничества со странами АТР.

23 октября министр обороны Филиппин Делфин Лорензана заявил об окончании военной операции в городе Марави, который в течение пяти месяцев удерживали исламисты.