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Свердловский депутат извинился за слова о мужчинах-лентяях с доходом в 30 000 рублей

Депутат думы Березовского городского округа Свердловской области Андрей Брусницин, назвавший лентяями мужчин, получающих 30 000 руб., извинился.

Как сообщает 66.ru, во время обсуждения тарифов на отопление для населения Брусницин заявил: «Если мужчина получает меньше 30 000 руб. — это не мужчина, это лентяй».

«Он извинился сразу. Ему не дали договорить, поднялся шум, и он не закончил речь. Дело в том, что мы обсуждали вопрос социально-острый. Возникли споры. Волна эмоциональная накрыла», - сообщил «РИА Новости» председатель думы Евгений Говоруха. Он добавил, что Брусницин не хотел никого обидеть.

На прошлой неделе фигурантом скандала в медиа стал губернатор Калининградской области Антон Алиханов. После совещания правительства области Алиханов ответил «нет» журналистке издания «Новый Калининград» на вопрос, вернет ли правительство компенсации за детский сад. На просьбу уточнить почему, губернатор сказал: «По кочану». По его мнению, это «серьезный ответ».

Позже помощник Алиханова Денис Калиновский извинился от имени главы региона перед журналисткой «за несдержанность» и принес в редакцию интернет-издания букет цветов и бутылку шампанского, сообщил «Новый Калининград».