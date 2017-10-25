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Террористы ИГ сообщили о захвате российского танка Т-90 в Сирии

Запрещенная в России террористическая группировка ИГ опубликовала фото захваченного в Сирии танка российского производства Т-90А. Об этом сообщил аналитический Telegram-канал Directorate 4 со ссылкой на блоги террористов. В ИГ ошибочно идентифицировали танк как Т-72, однако на фото видна характерная для Т-90 пулеметная установка и передняя часть башни.

По имеющимся данным, танк из состава 4-й танковой дивизии Сирийской армии был захвачен в ходе контрнаступления ИГ под Эль-Маядином, отбросившего подразделения сирийской армии за реку Евфрат. Наступление правительственных войск имело целью захват контроля над одним из крупнейших нефтяных месторождений Сирии Аль-Омар на восточном берегу Евфрата.

В июне 2016 г. сирийской оппозиции удалось захватить танк Т-90 правительственных сил под Алеппо. Этот танк активно использовался в боевых действиях, пока месяц назад не был уничтожен сирийским Т-72 в провинции Хама.

В понедельник поддерживаемые возглавляемой США коалицией «Сирийские демократические силы» (СДС), основу которых составляют курдские отряды YPG, объявили о взятии под контроль месторождения Аль-Омар. В сообщении СДС говорилось, что боевики ИГ не успели разрушить нефтепромыслы. Быстрое наступление СДС в этом районе, где расположены основные сирийские нефтяные месторождения, началось после взятия в результате почти полугодовых боев Ракки – сирийской столицы «халифата».

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