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Политика
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Петербургские депутаты попросили СК допросить Евгения Пригожина

Ведомости
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Депутаты петербургского заксобрания попросили руководителя ГСУ Следственного комитета России по Санкт-Петербургу Александра Клауса возбудить уголовное дело о воспрепятствовании законной деятельности журналистов и допросить в связи с этим миллиардера Евгения Пригожина. Как сообщает «Фонтанка.ру», обращение в СК подписали Михаил Амосов, Борис Вишневский, Оксана Дмитриева, Александр Егоров, Алексей Ковалев, Максим Резник и Сергей Трохманенко. Они считают, что «Фонтанка» 24 октября пострадала из-за хакерской атаки, которая стала реакцией на профессиональную деятельность издания. Копию заявления Вишневский выложил в Facebook.

Пригожина депутаты просят допросить, поскольку после критических публикаций «Фонтанки» про этого бизнесмена и связанные с ним структуры в адрес издания поступали угрозы и обвинения, а в ряде других СМИ синхронно публиковались десятки негативных материалов про «Фонтанку».

Во второй половине дня сайты «Фонтанки.ру» и других ресурсов «Ажур-медиа» оказались недоступны. Главный редактор «Фонтанки» Александр Горшков заявил, что считает это результатом хакерской атаки. Она стала очередным шагом недоброжелателей издания, которые недовольны его работой, считает главред. Атаки на издание он связывает, к примеру, с материалами о частной военной компании Вагнера, которая, по мнению издания, имеет отношение к петербургскому бизнесмену Евгению Пригожину.

Одновременно с сайтом «Фонтанки» во вторник упал и сайт «Интерфакса». Сервисы агентства недоступны до сих пор, работа «Фонтанки» была восстановлена ранним утром 25 октября. В Group-IB, которая расследует киберпреступления, проблемы обоих СМИ, а также атаки на объекты инфраструктуры на Украине связали с вирусом-шифровальщиком Bad Rabbit.

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Политика
Новости

Суд арестовал подозреваемого в хищении у Этуша 28 млн рублей

Интерфакс/Ведомости
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Тверской суд Москвы в среду дал разрешение на арест до 18 декабря бывшего президента Нацонального банка Абхазии Даура Барганджии. Он подозревается в хищении 28 млн руб. у народного артиста СССР Владимира Этуша.Об этом сообщает в среду «Интерфакс».

Своей вины Барганджия не признает. Ранее в среду он заявил, что взял деньги у Этуша в долг и собирается в скором времени их вернуть. Об этом писало агентство «РИА Новости».

СМИ ранее сообщали, что Этуша обманули в 2013 г. Он лишился сбережений в размере 28 млн руб., деньги у артиста взял мужчина, он обещал выгодно вложить их в швейцарский банк.

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Политика
Новости

В ЦИК не откажут Собчак в регистрации из-за ее слов о Крыме

РИА Новости/Ведомости
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Заявление Ксении Собчак о том, что Крым по международному законодательству считается украинской территорией, не является основанием отказать ей в регистрации кандидатом в президенты России. Это «РИА Новости» сообщила секретарь Центризбиркома Майя Гришина. Она уточнила, что само по себе никакое заявление не может стать поводом для отказа.

Существует четкий перечень оснований, по которым соискателю могут отказать в регистрации кандидатом, напомнила секретарь ЦИК. Это могут быть обвинительные приговоры суда по делам о тяжких и особо тяжких преступлениях или экстремизм. По мнению самой Гришиной, в заявлении Собчак о Крыме нет никакого призыва и оно не является экстремистским.

Телеведущая Ксения Собчак заявила о начале избирательной кампании перед президентскими выборами. На первой пресс-конференции в новом качестве она сказала, что с точки зрения международного права Крым - украинский и что теперь надо обсуждать, как быть. Затем она объяснила, что ее нельзя судить за это заявление, так как в законе говорится, что подсудны призывы к отделению или нарушению территориальной целостности, но не говорится о констатации факта.

Комментируя ее слова, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что с точки зрения международного права де-юре и де-факто Крым является неотъемлемой частью России. Он добавил, что территориальная и суверенная принадлежности Крыма не подлежат обсуждению. На вопрос о привлечении Собчак к уголовной ответственности за заявление Песков ответил, что решение этого вопроса - не прерогатива администрации президента или Кремля.

Ксения Собчак, объявившая о намерении баллотироваться на пост президента России, во вторник заявила, что с точки зрения международного права Крым - украинский. Она считает, что ее нельзя судить за это заявление, так как в законе говорится, что подсудны призывы к отделению или нарушению территориальной целостности, но не говорится о констатации факта.

Выбор редактора
Политика
Новости

Саакашвили получил документы о лишении его гражданства Украины

РИА Новости
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Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили получил официальные документы о лишении его гражданства Украины. Он собирается обжаловать данное решение в суде, передает «РИА Новости».

По его словам, документы были получены от администрации президента.

При этом Саакашвили собирается лично подать заявление о предоставлении ему статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите. Его адвокат ранее подал в миграционную службу соответствующее заявление. Политик опасается экстрадиции в Грузию, где в отношении него возбуждено несколько уголовных дел.

Накануне генпрокурор страны Юрий Луценко говорил, что теперь Киев может экстрадировать или депортировать Саакашвили из страны. В предоставлении статуса беженца Саакашвили официально было отказано.

«Я буду опять подавать. Пусть они покажут, как по форме… как правильно… Как мне нужно действовать, чтобы я не получил информацию от генпрокурора, что я не так что-то сделал», — прокомментировал он ситуацию с гражданством.

Путешествие Михаила Саакашвили по Украине

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Политика
Новости

Матвиенко раскритиковала позицию Собчак как «кандидата против всех»

РИА Новости
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала позицию телеведущей Ксении Собчак как кандидата в президенты «против всех». По ее словам, такая позиция не конструктивная и не будет успешной.

«Графа "против всех" и кандидат "против всех" — это абсолютно разные вещи. Если человек идет кандидатом на выборы президента, то его главная задача и обязанность — выходить со своей программой», — пояснила спикер, добавив, что кандидату, желающему заменить собой графу «против всех», необходимо превратиться в избирательную урну и «не делать никаких заявлений».

Матвиенко считает, что Собчак собирается подготовить программу и на данный момент она набирает команду. По ее словам, она может переосмыслить, изменить подход к участию в выборах и выдвигаться как реальный кандидат.

Выборы президента России будут проходить в марте 2018 г. Избирательная кампания официально начнется в декабре 2017 г. Ранее о планах участвовать в президентских выборах говорили лидер ЛДПР Владимир Жириновский и политик Григорий Явлинский от партии «Яблоко».

18 октября Собчак заявила о президентских амбициях. Она собирается принять участие в президентских выборах в марте 2018 г. Собчак называет себя кандидатом «против всех». «Ведомости» ранее опубликовали полный текст письма, в котором она объясняла, почему решила бороться за пост президента.

Как Собчак прошла путь от телезвезды до политика

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Авто
Новости

Nissan расширил отзывную кампанию из-за вскрывшихся подлогов

Ведомости
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Nissan Motor объявил 25 октября об отзыве еще 38 650 автомобилей, выпущенных в Японии с февраля по октябрь 2017 г. Как сообщает Kyodo, это дополнительная проверка к уже объявленному 6 октября отзыву 1,2 млн машин, проданных в стране. Отзыв проводится после того, как выяснилось, что качество автомобилей, собранных для домашнего рынка, проверяли несертифицированные сотрудники заводов. 20 октября телекомпания NHK сообщила, что такие подлоги на заводах Nissan практиковались не менее 20 лет.

На открывшемся Токийском автосалоне - 2017 вице-президент Nissan Даниэле Скиллачи принес клиентам извинения за допущенные нарушения. Как сообщает АР, он кланялся и опускал голову, извиняясь в «японском стиле».

Компания представила в Токио концепт электромобиля Leaf Nismo. Kyodo отмечает, что электрокары Leaf сейчас являются одними из наиболее продаваемых в мире.

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Недвижимость
Новости

Путин одобрил постепенный отказ от долевого строительства жилья в России

Ведомости
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Об этом журналистам сообщил министр строительства Михаил Мень после завершения закрытой части совещания президента с членами правительства в среду. По словам министра, речь идет о постепенном переходе застройщиков от долевого строительства к проектному финансированию.

Речь об отказе от практики долевого строительства жилья, при котором ответственность за результат разделена между гражданами-дольщиками и застройщиком строительства, пояснил «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по собственности Николай Николаев. На смену долевому строительству придет проектное финансирование застройки — в условиях невысокой инфляции ее под небольшой процент будут кредитовать банки, а люди смогут покупать уже готовые квартиры, добавил Николаев.

По словам Меня, замена одного механизма на другой — не вопрос завтрашнего дня. Но первый этап — банковское сопровождение строек — будет действовать с июля 2018 г., сказал Николаев.

Выбор редактора
Авто
Новости

В Сингапуре запретят увеличивать частный автопарк

Интерфакс
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Сингапур с февраля 2018 г. вводит запрет на рост автопарка в городе из-за пробок, дефицита земельных ресурсов и экологических проблем, сообщает CNN. Власти города отмечают, что успешное развитие общественного транспорта снижает чувствительность таких нововведений для населения.

В Сингапуре с плотностью населения около 8000 человек на кв. км уже действуют жесткие правила, ограничивающие автопарк, - например, годовой прирост количества частных автомобилей не может превышать 0,25%. Будущие водители вынуждены приобретать десятилетние автосертификаты на аукционах, причем стоимость такого сертификата доходит до 50 000 сингапурских долларов ($37 000). Сами автомобили в Сингапуре дороже, чем в США, примерно вчетверо из-за надбавок, налогов и пошлин.

Количество машин на душу населения в городе-государстве намного ниже, чем в среднем в развитых странах - порядка 600 000 частных автомобилей при населении 5,6 млн человек. При этом дороги занимают 12% из 720 кв. км площади острова.

С февраля общее число автомобилей в частном владении станет фиксированным, то есть желающим купить машину придется ждать, пока кто-то из автолюбителей не откажется от своего сертификата. Запрет не распространяется на грузовые автомобили и автобусы - их число по-прежнему сможет увеличиваться на 0,25% в год.

Власти города смогут пересмотреть решение в 2020 г. В ближайшие пять лет Сингапур затратит около $21 млрд на развитие общественного транспорта.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 25 октября 2017 года

Ведомости
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Политика

Президент России Владимир Путин не будет участвовать в мероприятиях, посвященных столетию революции 1917 г. У него неоднозначное отношение к этому историческому событию читать на FT.com

Впервые за 25 лет у председателя КНР нет очевидного преемника. Си Цзиньпин может остаться у власти и после того, как в 2022 г. истечет его второй срок на этом посту читать на FT.com

Президент США Дональд Трамп подвергается критике со стороны сенаторов-республиканцев, собирающихся уйти в отставку. Это подчеркивает разногласия внутри Республиканской партии читать на WSJ.com читать на FT.com

Власти Иракского Курдистана заявили о готовности «заморозить» итоги референдума о независимости. Они хотят начать переговоры с Багдадом, так как иракская армия отобрала у них много территории читать на WSJ.com

Экономика

В ЕЦБ есть разногласия по поводу того, объявлять ли о завершении программы денежного стимулирования. Председатель центробанка Марио Драги хочет иметь возможность для маневра, а сторонники ужесточения денежной политики говорят, что программа уже выполнила свою цель читать на FT.com

Инвесторы ждут от ЕЦБ деталей о том, когда он прекратит свою программу покупки активов. Но на самом деле их интересует, когда центробанк начнет повышение процентных ставок читать на WSJ.com

Президент США Дональд Трамп во вторник спросил у сенаторов-республиканцев, кого бы они хотели видеть на посту председателя Федеральной резервной системы — Джерома Пауэлла или Джона Тэйлора. Хотя Трамп по-прежнему может номинировать на эту должность кого-то из других кандидатов читать на WSJ.com

Саудовская Аравия во вторник представила план построить футуристичный город Неом, чтобы диверсифицировать и модернизировать экономику. Стоимость проекта оценивается в $500 млрд. Руководить проектом будет Клаус Кляйнфельд читать на WSJ.com читать на FT.com

Экономический рост Великобритании ускорился в III квартале до 1,6% в годовом выражении. Это может поспособствовать тому, чтобы Банк Англии повысил процентные ставки в ноябре читать на FT.com

Индустрия

Американский фонд прямых инвестиций Cerberus Capital Management выразил заинтересованность в покупке Alitalia, испытывающей финансовые проблемы. Cerberus хочет, чтобы Alitalia осталась независимой авиакомпанией. Но ранее свои предложения уже сделали EasyJet и Lufthansa читать на FT.com

Автомобили

General Motors в свое время не удалось решить проблемы Opel. Теперь это пытается сделать французский концерн PSA, который в среду отчитался о росте квартальной выручки до 15 млрд евро читать на WSJ.com

Убыток General Motors в III квартале составил почти $3 млрд, а Fiat Chrysler получил прибыль в размере 910 млн евро. У обоих концернов результаты превзошли прогнозы аналитиков, поэтому котировки их акций во вторник выросли читать на WSJ.comчитать на FT.com

Новый гендиректор Ford Джим Хэкетт проводит кадровые перестановки в руководстве компании читать на WSJ.com

Энергоресурсы

Цены на нефть выросли за последний год благодаря попыткам экспортеров ограничить ее добычу. Однако котировки акций энергетических компаний, наоборот, снизились за этот период читать на WSJ.com

Группа инвесторов, включающая суверенный фонд Китая, приобретет сингапурскую Equis Energy за $5 млрд, включая долг. Эта компания занимается возобновляемой энергетикой читать на FT.com

Финансы

Крупным банкам США приходится повышать ставки по депозитам, чтобы удержать состоятельных клиентов читать на WSJ.com

Контролируемый республиканцами конгресс отменил закон, помогавший потребителям подавать коллективные иски против банков. Это победа для администрации Дональда Трампа, желающей смягчить регулирование финансовой отрасли читать на WSJ.com читать на FT.com

Сооснователи Carlyle Дэвид Рубинштейн и Уильям Конвей готовятся отойти от управления фондом прямых инвестиций. Поэтому Carlyle объявил, кто станет их преемниками читать на WSJ.com читать на FT.com

Трое крупных акционеров Deutsche Boerse хотят, чтобы ее гендиректор Карстен Кенгетер ушел в отставку после того, как суд отклонил его попытку урегулировать обвинения в инсайдерской торговле читать на FT.com

Котировки акций крупнейших государственных банков Индии резко выросли в среду утром после того, как правительство объявило о плане выделить $32 млрд на их рекапитализацию читать на FT.com

ICO стали очень популярны в этом году, но лишь теперь многие инвесторы начинают задаваться вопросами. Новое беспокойство возникло после того, как сооснователь Tezos Кэтлин Брейтман заявила, что проданные стартапом токены на $232 млн должны считаться пожертвованиями, а не инвестициями читать на WSJ.com

Клиринговые организации США отрицают предположение директора Национального экономического совета Гэри Кона, что они стали слишком крупными и представляют риск для финансовой системы. В качестве доказательства они приводят результаты стресс-тестов читать на WSJ.com

Технологии

Новый вирус Bad Rabbit начал заражать компьютеры и требовать за расшифровку их файлов выкуп в биткойнах. К вечеру вторника он распространился в России, на Украине, в США и некоторых других странах читать на WSJ.com

Twitter планирует сделать более прозрачным размещение рекламы, особенно политической, на своей платформе. Также он будет раскрывать траты клиентов на политические кампании. Twitter пошел на такой шаг на фоне подготовки в США законопроекта, регулирующего эти вопросы читать на WSJ.com читать на FT.com

Nintendo выпустит версию игры Animal Crossing для смартфонов. Это может позволить ей увеличить доходы мобильного бизнеса читать на WSJ.com

Потребительский рынок

Специальный комитет Евросоюза снова отложил решение о продлении разрешения на использование глифосата, содержащегося в гербициде Roundup. При этом Европарламент порекомендовал отказаться от глифосата к 2020 г. читать на FT.com

Недвижимость

Коворкинговый стартап WeWork приобретет за $850 млн главный магазин Lord & Taylor’s в Нью-Йорке и превратит это здание в свою штаб-квартиру читать на WSJ.com читать на FT.com

Эксперты предупреждают, что для строительства многих зданий в США и других странах использовались те же панели, что и в сгоревшей в Лондоне башне Grenfell Tower читать на WSJ.com

Менеджмент

Люди, у которых неприятности на работе, часто не осознают, что они делают не так. Но есть признаки, по которым они могут это определить читать на WSJ.com

В этом дайджесте Vedomosti.ru информируют своих читателей о наиболее интересных публикациях на сайтах Financiаl Times и Thе Wаll Strееt Journal. Внимание: доступ к полному тексту публикации по ссылке может быть ограничен правообладателем и предоставляться по платной подписке.

Политика
Новости

Путин поручил досрочно проиндексировать военные пенсии

Ведомости
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Президент Владимир Путин поручил проиндексировать пенсии военным пенсионерам на месяц раньше запланированного — с 1 января 2018 г. Это означает выплату увеличенных пособий уже в декабре 2017 г., отметил президент на совещании с членами правительства в среду, 25 октября.

По словам Путина, он обратил внимание, что в проекте федерального бюджета на 2018 г. нарушена традиция синхронной индексации зарплат действующим военным и военным пенсионерам — повышение зарплат предусмотрено с 1 января, а пенсий — с 1 февраля 2018 г. Несмотря на то что за последние годы военные пенсии увеличены в 1,9 раза, справедливо индексировать пенсии синхронно с зарплатами, считает президент.

Досрочная индексация военных пенсий коснется 2,6 млн человек — бывших военнослужащих и приравненных к ним категорий пенсионеров из МВД, Росгвардии и т. д., сказал Путин. По его словам, дополнительные средства в бюджете нужно предусмотреть таким образом, чтобы они были выплачены уже в декабре 2017 г. — таково требование законодательства. Деньги в бюджете на это есть, отметил президент, но не уточнил, о какой сумме речь. Министр финансов Антон Силуанов подтвердил, что досрочная индексация пенсий возможна, также не уточнив, сколько денег на это потребуется.

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Бизнес
Новости

«Почта России» намерена внедрить идентификацию личности при входе в отделения

Интерфакс
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«Почта России» прорабатывает технологию идентификации личности клиентов при входе в отделение, рассказал гендиректор предприятия Николай Подгузов.

По его словам, компания внедряет соответствующие пилоты, чтобы при идентификации личности оператор мог подготовить те товары, которые намерен забрать посетитель, пока тот стоит в очереди.

«У нас достаточно большой объем данных, которые мы собираем о наших клиентах. Раньше мы их не упорядочивали. Сейчас мы имеем достаточно развитую систему аналитики на этот счет», - заявил он, выступая на конференции «ВТБ капитала» «Россия зовет!».

Подгузов добавил, что «Почта России» могла бы также использовать данные о заказах клиентов для планирования деятельности отделений.

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Политика
Новости

Золотов свел к бытовым проблемам причины расстрела четырех росгвардейцев в Чечне

ТАСС
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В инциденте, когда в Чечне военнослужащий Росгвардии расстрелял четырех сослуживцев, нет террористической или экстремистской подоплеки. Как передает ТАСС, это в Совете Федерации рассказал директор Росгвардии Виктор Золотов. Он сослался на предварительные результаты расследования трагедии. Это случилось 23 октября в казарме в станице Шелковская. Стрелявший был убит дежурным нарядом.

В случившемся Золотов признал недоработку командующего округом, его заместителей и командира батальона, в котором служил стрелявший.

«Данный товарищ ушел в какой-то степени в социальную плоскость, он просил [решить] вопросы с жильем, которое не было вовремя предоставлено, у него была проблема с женой - она вместе с ним проживала там, - сказал руководитель спецслужбы. - И когда он убыл в отпуск, командир батальона просто-напросто пытался его уволить в связи с тем, что у них не сложились свои отношения, и он его жену просто-напросто убрал из части, из этого подразделения». Когда военнослужащий вернулся в часть, он обнаружил, что к нему подселили сослуживца. По мнению Золотова, это вызвало у военного дополнительный эмоциональный стресс.

23 октября в 16.30 мск старший лейтенант, имя которого Золотов не назвал, вошел в комнату, где хранилось оружие, забрал автомат, зарядил магазин и открыл огонь по находящимся в казарме военнослужащим. Он сначала убил двоих. На выходе застрелил еще одного, добавил директор Росгвардии. На плацу он убил проходившего там военнослужащего и еще одного ранил. По словам Золотова, там произошло, по сути, боестолкновение, стрелявшего убила подоспевшая группа защиты. В перестрелке было израсходовано почти 250 патронов.

По информации «Коммерсанта», стрелял уроженец Дагестана, недовольный своим увольнением с военной службы. Он выпил и решил выяснить отношения с офицером, подавшим ходатайство о его увольнении за различные нарушения, писала газета. Убиты были командир взвода, первым остановивший нарушителя и призывавший его одуматься, а также трое рядовых бойцов, сбежавшихся на выстрелы.

По словам Золотова, сейчас в части работают военные прокуроры и следователи, свое расследование проводит и Росгвардия. По завершении разбирательства он обещал рассказать всю информацию.

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