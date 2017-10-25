Политика

Новости

Верховный суд Нидерландов разрешил оставить в секрете документы по крушению MH17

Министерство безопасности и юстиции Нидерландов имеет право не рассекречивать документы, которые касаются крушения Boeing 777 Malaysia Airlines в Донецкой области Украины в июле 2014 г. О вынесении соответствующего решения государственным советом страны сообщила в среду Нидерландская телерадиовещательная корпорация (НТК).

Таким образом, государственный совет Нидерландов отменил решение нижестоящего суда, ранее постановившего, что сведения должны быть оглашены. В соответствии с решением «право правительства на секретность своей деятельности, единство государственной политики и чувствительность вопроса перевешивают важность раскрытия информации».

Boeing 777 Malaysia Airlines, который следовал рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 г. в Донецкой области Украины. Все находившиеся на борту 298 человек погибли.