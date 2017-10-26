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Трамп связал решение проблемы КНДР с улучшением отношений с Россией

Россия, в отличие от Китая, мешает усилиям США избавить КНДР от ядерного оружия, заявил Fox Business Network президент США Дональд Трамп. «Китай нам помогает, а Россия, возможно, действует в обратном направлении и портит то, что нам удается достичь», - цитирует президента Reuters.

Трамп высказал мнение, что Соединенные Штаты могли бы иметь с Россией лучшие отношения и в этом случае было бы легче урегулировать северокорейскую ядерную проблему. Он добавил, что в ходе предвыборной кампании верил, что ему удастся наладить отношения с Россией.

Российско-американские отношения испортили обвинения Москвы в попытках вмешательства в президентские выборы 2016 г. в США. Кроме того, Вашингтон не принимает политику Москвы в отношении Украины и поддержку Россией режима Башара Асада в Сирии.

В отношениях США с КНДР напряженность усилилась после серии северокорейских испытаний ядерного оружия и баллистических ракет и воинственных перепалок Трампа с северокорейским руководством. Трамп призывает единственного крупного союзника КНДР - Китай - помочь в урегулировании северокорейской ядерной программы. В интервью Fox Business президент США заявил, что говорил 26 октября с председателем КНДР Си Цзиньпином и что в ходе беседы поднималась проблема КНДР.

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