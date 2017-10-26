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Назарбаев поручил подготовить указ о переходе на латиницу

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев дал поручение о подготовке указа о переводе казахского языка с кириллицы на латиницу. Как сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу президента, поручение адресовано руководителю администрации Назарбаева Адильбеку Джаксыбекову и его первому заместителю Марату Тажину.

«Комиссия завершила свою работу. Последний вариант был опубликован. Есть консенсус между учеными, языковедами, политиками, молодежью, представителями Ассамблеи народа Казахстана. В целом общество поддерживает», - сказал Назарбаев. Он напомнил, что важно переходить на латиницу постепенно, но системно.

Рабочая группа по переводу казахского языка на латинскую графику представила президенту результаты работы 9 октября. Назарбаеву показали единый стандарт нового казахского алфавита.

В алфавите будет 32 буквы. Для восьми звуков предложено использовать апостроф - небуквенный знак в виде надстрочной запятой, а буквы «и»,«й» предложено отображать латинской «i» c апострофом. От буквы «w» и от диграфов разработчики отказались - по их словам, под влиянием общественного мнения.

«Мы же привыкли писать: один звук - одна буква. Когда дали две буквы на один звук, для общества это было как-то непривычно и зрительно, и тактильно, поэтому большинство было против. Есть три способа разработки алфавита - через умляут-систему, через апостроф-систему и через систему диграф. Диграф-система не прошла, пришлось перейти на апостроф-систему» - цитировал Tengrinews.kz объяснения директора центра развития языков Ербола Тлешова.