Четыре человека погибли в Финляндии при столкновении грузовика с поездом

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Патриарх Кирилл раскритиковал США за бездомных

США как страна, в которой остаются бездомные, не могут стать примером для других, считает патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он рассказал на открытии VII Общецерковного съезда по социальному служению, что впервые увидел бездомного не на родине, а в Сан-Франциско и никогда не забудет эту встречу. Бездомных будущий предстоятель РПЦ видел из окон гостиницы, они выходили вечером на площадь и укладывались на ночлег на скамейки и на сетки, из которых идет отработанный теплый воздух из помещений, передает «Интерфакс».

«Я впервые увидел бездомных людей в центре процветающего, богатейшего города. Сильно тогда это мое сердце ранило. Что же это за страна! Как она может называть себя великой! Как она может называть себя богатой! Как она может говорить о себе как о примере другим, если вокруг огромное количество людей не имеют дома!» - заявил патриарх. Он выразил сожаление, что сейчас бездомные появились и в России, и призвал помогать им вне зависимости от того, почему они лишились дома.

Как пример помощи бездомным Кирилл привел церковный автобус милосердия, в котором бездомные могут погреться и провести ночь зимой. По его словам, этому примеру последовали и некоторые государственные социальные службы.