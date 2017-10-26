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Прокуратура потребовала отстранить от должности мэра Самары

Прокуратура Самары внесла в городскую Думу представление об отстранении от должности главы города Олега Фурсова. Как сообщила «Интерфаксу» представитель надзорного ведомства Ульяна Кудинова, представление внес и. о. городского прокурора Александр Кузнецов. С чем связано требование прокуратуры, она не уточнила.

Прокуратура проверила соблюдение мэрией федеральных законов о борьбе с коррупцией и выявила нарушения, утверждают источники регионального портала «Волга ньюс».

В администрации Самары изданию объяснили, что претензии прокуратуры связаны с членством Фурсова в клубе почетных выпускников Самарского государственного аэрокосмического университета (бывшего Куйбышевского авиационного института, КУАИ-СГАУ). Чиновник подал заявление о выходе из клуба, но оно не было вовремя рассмотрено, заявил представитель горадминистрации. Он подчеркнул, что клуб является некоммерческой организацией.

Фурсов возглавил Самару в декабре 2014 г. после утверждения конкурсной комиссией. Его предшественником был Дмитрий Азаров, который ушел в Совет Федерации, а теперь стал врио губернатора Самарской области.