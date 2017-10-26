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Прокуратура потребовала отстранить от должности мэра Самары

Интерфакс/Ведомости
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Прокуратура Самары внесла в городскую Думу представление об отстранении от должности главы города Олега Фурсова. Как сообщила «Интерфаксу» представитель надзорного ведомства Ульяна Кудинова, представление внес и. о. городского прокурора Александр Кузнецов. С чем связано требование прокуратуры, она не уточнила.

Прокуратура проверила соблюдение мэрией федеральных законов о борьбе с коррупцией и выявила нарушения, утверждают источники регионального портала «Волга ньюс».

В администрации Самары изданию объяснили, что претензии прокуратуры связаны с членством Фурсова в клубе почетных выпускников Самарского государственного аэрокосмического университета (бывшего Куйбышевского авиационного института, КУАИ-СГАУ). Чиновник подал заявление о выходе из клуба, но оно не было вовремя рассмотрено, заявил представитель горадминистрации. Он подчеркнул, что клуб является некоммерческой организацией.

Фурсов возглавил Самару в декабре 2014 г. после утверждения конкурсной комиссией. Его предшественником был Дмитрий Азаров, который ушел в Совет Федерации, а теперь стал врио губернатора Самарской области.

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Политика
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Патриарх Кирилл раскритиковал США за бездомных

Интерфакс
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США как страна, в которой остаются бездомные, не могут стать примером для других, считает патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он рассказал на открытии VII Общецерковного съезда по социальному служению, что впервые увидел бездомного не на родине, а в Сан-Франциско и никогда не забудет эту встречу. Бездомных будущий предстоятель РПЦ видел из окон гостиницы, они выходили вечером на площадь и укладывались на ночлег на скамейки и на сетки, из которых идет отработанный теплый воздух из помещений, передает «Интерфакс».

«Я впервые увидел бездомных людей в центре процветающего, богатейшего города. Сильно тогда это мое сердце ранило. Что же это за страна! Как она может называть себя великой! Как она может называть себя богатой! Как она может говорить о себе как о примере другим, если вокруг огромное количество людей не имеют дома!» - заявил патриарх. Он выразил сожаление, что сейчас бездомные появились и в России, и призвал помогать им вне зависимости от того, почему они лишились дома.

Как пример помощи бездомным Кирилл привел церковный автобус милосердия, в котором бездомные могут погреться и провести ночь зимой. По его словам, этому примеру последовали и некоторые государственные социальные службы.

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Технологии
Новости

Telegram обжаловал штраф за отказ сотрудничать с ФСБ

ТАСС/Ведомости
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Мессенджер Telegram обжаловал штраф за отказ исполнить запрос ФСБ о предоставлении информации для декодирования сообщений пользователей. Об этом ТАСС сообщил адвокат Павел Чиков. «Компания Telegram Messenger LLP подала жалобу на постановление об административном правонарушении», — сказал Чиков.

16 октября Мещанский районный суд Москвы принял решение оштрафовать Telegram Messenger LLP на 800 000 руб. за отказ предоставить данные ФСБ. Судья признала компанию виновной в совершении административного правонарушения. Если мессенджер не выплатит штраф в отведенное законом время, то с него будут взыскивать штраф в двойном размере.

Основатель Telegram Павел Дуров назвал требования ФСБ о предоставлении данных противоречащими Конституции и отметил, что они не реализуемы технически. Он считает стремление ФСБ получить доступ к личной переписке «попыткой расширить свое влияние за счет конституционного права граждан».

Экономика
Новости

Минтруд предложил сократить квоту на трудовых мигрантов на 20%

Интерфакс/Ведомости
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Министерство труда предложило правительству в 2018 г. сократить на 20 процентных пунктов квоту на выдачу разрешений на работу иностранным гражданам. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на проект распоряжения правительства, квоту предлагается установить в размере 140 423 разрешений на работу. Проект квоты согласован с позицией межведомственной комиссии, куда входят представители заинтересованных ведомств, говорится в документе. Сейчас предложение Минтруда проходит антикоррупционную экспертизу.

В 2016 г. потребность страны в иностранных работниках оценивалась межведомственной комиссией в 136 187 человек, напоминает ТАСС.

По текущим оценкам, потребность в привлечении иностранных работников в целях осуществления трудовой деятельности в России на 2018 г. составляет 108 018 человек, цитирует агентство разъяснения министерства. Предусмотрен также резерв потребности в размере 30% от потребности субъектов Федерации, что составляет 32 405 человек.

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Политика
Новости

Четыре человека погибли в Финляндии при столкновении грузовика с поездом

Ведомости
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В финском городе Раасепори произошла авария на железнодорожном переезде, сообщает Yle. Утром пассажирский поезд столкнулся с автомобилем. Как сообщили в полиции, в аварию попал грузовик Оборонительных сил.

По предварительным данным, в результате столкновения погибли четыре человека, один из погибших был пассажиром поезда. Десять человек пострадали, четверо из них в тяжелом состоянии доставлены в Хельсинки, остальные госпитализированы в больницу Раасепори.

Политика
Новости

Назарбаев поручил подготовить указ о переходе на латиницу

Ведомости
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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев дал поручение о подготовке указа о переводе казахского языка с кириллицы на латиницу. Как сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу президента, поручение адресовано руководителю администрации Назарбаева Адильбеку Джаксыбекову и его первому заместителю Марату Тажину.

«Комиссия завершила свою работу. Последний вариант был опубликован. Есть консенсус между учеными, языковедами, политиками, молодежью, представителями Ассамблеи народа Казахстана. В целом общество поддерживает», - сказал Назарбаев. Он напомнил, что важно переходить на латиницу постепенно, но системно.

Рабочая группа по переводу казахского языка на латинскую графику представила президенту результаты работы 9 октября. Назарбаеву показали единый стандарт нового казахского алфавита.

В алфавите будет 32 буквы. Для восьми звуков предложено использовать апостроф - небуквенный знак в виде надстрочной запятой, а буквы «и»,«й» предложено отображать латинской «i» c апострофом. От буквы «w» и от диграфов разработчики отказались - по их словам, под влиянием общественного мнения.

«Мы же привыкли писать: один звук - одна буква. Когда дали две буквы на один звук, для общества это было как-то непривычно и зрительно, и тактильно, поэтому большинство было против. Есть три способа разработки алфавита - через умляут-систему, через апостроф-систему и через систему диграф. Диграф-система не прошла, пришлось перейти на апостроф-систему» - цитировал Tengrinews.kz объяснения директора центра развития языков Ербола Тлешова.

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Политика
Новости

Врачи рассказали о состоянии журналистки «Эха Москвы» Татьяны Фельгенгауэр

Эхо Москвы/Ведомости
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Состояние журналистки Татьяны Фельгенгауэр оценивается как удовлетворительное, передает «Эхо Москвы». Об этом радиостанции рассказал директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков. Он добавил, что реабилитация займет какой-то период времени. Петриков отметил, что необходимо пройти острый период, а затем будет определяться дальнейшая тактика лечения.

23 октября на ведущую радиостанции напал 48-летний мужчина. Позже стало известно, что нападавшим является Борис Гриц, имеющий двойное гражданство — России и Израиля. Преступник напал с ножом на Фельгенгауэр. Она была ранена в шею и в тяжелом состоянии доставлена в больницу. Гриц после нападения был задержан и передан сотрудникам полиции. Ему было предъявлено обвинение в покушении на убийство. Гриц признал вину частично.

Следствие рассматривает две основные версии нападения, сообщил адвокат журналистки Сергей Бадамшин: «Первая — это результат психической неуравновешенности, вторая — спланированная акция с использованием человека, подготовленного для убийства».

Экономика
Новости

РФПИ примет участие в строительстве саудовского «города будущего»

Интерфакс/Ведомости
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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) вместе с российскими и международными партнерами примет участие в создании города будущего Неом в Саудовской Аравии. Как передает «Интерфакс», это руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев заявил на форуме «Инвестиционная инициатива будущего» в Эр-Рияде. Днем ранее наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад ибн Салман представил план строительства футуристичного города, который должен помочь королевству стать страной XXI века. Как передает ТАСС, Дмитриев отметил, что РФПИ и партнеры готовы вложить в проект несколько миллиардов долларов.

Уже достигнуты договоренности, что РФПИ станет не только соинвестором проекта, но и будет привлекать в Неом ведущие российские высокотехнологичные компании, которые занимаются солнечной энергетикой, здравоохранением и образованием, искусственным интеллектом, высокоскоростным транспортом (в том числе Hyperloop) и портовой инфраструктурой для перевалки сельскохозяйственной продукции, сообщил Дмитриев. Он отметил амбициозность проекта, который объединит в себе «применение новых технологий из совершенно разных сфер - от возобновляемой энергетики и передовой транспортной и портовой инфраструктуры до технологий искусственного интеллекта». «РФПИ намерен выступать в качестве соинвестора с другими международными фондами, а также привлекать к созданию города Неом ведущие российские компании, способствуя тем самым их высокотехнологичной экспансии на перспективных рынках Саудовской Аравии и всего Ближнего Востока», - сказал он.

Неом построят на побережье Красного моря, недалеко от границ с Иорданией и Египтом. Предполагается, что его площадь будет превышать 25 000 кв. км, а стоимость проекта составит $500 млрд. Его должны финансировать суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) и частные инвесторы. Руководить проектом будет Клаус Кляйнфельд, бывший гендиректор Alcoa, а до этого – Siemens.

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Политика
Новости

В Совфеде сообщили о создании базы ВМФ на Курильских островах

Интерфакс/Ведомости
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Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич сообщил, что решение о создании базы Военно-морского флота на Курильских островах принято. «Решение принято. Оно в стадии реализации», — сказал сенатор. По его словам, в данный момент «идут организационные вопросы».

Год назад сообщалось, что Россия разместила на Курильских островах новейшие береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион». Говорилось о планах создать на курильском острове Матуа пункт базирования кораблей и восстановить там аэродром.

Весной министр обороны Японии Томоми Инада выразила протест министру обороны России Сергею Шойгу в связи с размещением российской дивизии на южных Курильских островах и дислоцирования там ракет класса «земля – корабль».

Политика
Новости

Суд продлил арест бывшему губернатору Сахалина Хорошавину

Интерфакс
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Южно-Сахалинский городской суд на три месяца продлил арест бывшему губернатору Сахалина Александру Хорошавину и другим фигурантам дела. «Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о продлении срока содержания под стражей Хорошавина, Карепкина и Икрамова еще на три месяца — до 9 февраля. Мы будем обжаловать это решение», — сообщила адвокат экс-губернатора Ольга Артюхова. Также продлен домашний арест бывшему министру сельского хозяйства региона Николаю Борисову.

По словам адвоката, у обвинения нет доказательств необходимости продления меры пресечения. «Мы требуем перевести наших подзащитных под домашний арест», — пояснила Артюхова. Она также заявила, что состояние здоровья Хорошавина существенно ухудшилось, высокое давление держится.

Срок ареста экс-губернатора истекал 7 ноября. 6 марта Южно-Сахалинский городской суд приступил к рассмотрению уголовного дела. Хорошавин, Карепкин, Икрамов и Борисов обвиняются по ч. 5 и 6 ст. 290, ст. 174.1 УК РФ (получение взятки, легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления). Общая сумма взяток, по данным следствия, составляет около 522 млн руб.

Политика
Новости

В США Россию назвали крупнейшим экспортером боевиков ИГ

Ведомости
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Россия стала крупнейшим поставщиком боевиков в ряды «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России), говорится в докладе вашингтонской консалтинговой компании Soufan Group. Как передает Fox News, с 2015 г. число боевиков из России в отрядах ЕГ выросло с 2400 до 3417. Количество выходцев из Туниса за тот же период снизилось с 6000 до 2920, подсчитали аналитики группы. В целом, по их данным, с 2015 г. число иностранцев в рядах ИГ в Ираке и Сирии выросло.

Fox News напомнил о давних опасениях российских спецслужб в связи с угрозой, которая может исходить от повоевавших за ИГ граждан России, которые могут захотеть вернуться на родину. Также телеканал напомнил о связанных с ИГ экстремистах на Северном Кавказе, на счету которых десятки убитых силовиков, и о предотвращенных российскими спецслужбами терактах ИГ в Москве и Петербурге. Ранее в руководстве России говорили, что операция в Сирии была начата, чтобы затем не допустить возвращения в Россию бывших игиловцев.

За два года число боевиков ИГ из Саудовской Аравии выросло с 2500 до 3244. Также в докладе упомянуты 3000 выходцев из Иордании и 1910 выходцев из Франции - по данным на 2017 г.

Вернулись в Россию с войны 400 сторонников ИГ, в Тунис и Саудовскую Аравию - по 800, считают в Soufan Group.

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Технологии
Новости

Исполнительным директором «Мегафона» назначен Геворк Вермишян

Ведомости
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Совет директоров «Мегафона» утвердил кандидатуру Геворка Вермишяна на должность исполнительного директора компании. Решение должно быть одобрено внеочередным общим собранием акционеров, которое запланировано на 30 ноября. Вермишян с 2011 г. занимал должность финансового директора «Мегафона».

Ранее три человека, знакомых с топ-менеджерами «Мегафона», рассказали «Ведомостям», что Вермишян может стать исполнительным директором компании. Пост исполнительного директора появился в «Мегафоне» в 2015 г., но с тех пор, как в декабре 2016 г. его покинул Евгений Чермашенцев, оставался вакантным.

«В зону ответственности исполнительного директора войдут: операционная деятельность, контроль исполнения стратегии компании, организация работы коллегиальных органов управления и управление деятельностью дочерних и зависимых обществ», — говорится в пресс-релизе «Мегафона».

Временно исполняющим обязанности финансового директора «Мегафона» будет назначен Александр Барунин, в настоящее время являющийся руководителем по планированию, управленческой отчетности и финансовому контролю.

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